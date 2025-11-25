Ζοχράν Μαμντάνι: Αυτό είναι το «πιο παράξενο» πράγμα που είδα στον Λευκό Οίκο

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αποκάλυψε το «πιο παράξενο» πράγμα που παρατήρησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εμφάνισή του στην εκπομπή «The Adam Friedland Show», τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Όπως γράφει το Newsweek, όταν ο παρουσιαστής ρώτησε: «Ποιο ήταν το πιο παράξενο πράγμα που σας έδειξε;», ο Μαμντάνι απάντησε: «Καθόμουν και περίμενα την ώρα της συνάντησης και μπροστά μου υπήρχαν όλα αυτά τα διαφορετικά βιβλία. Ένα από αυτά ήταν το UFC at the White House (αγώνας επαγγελματικής πάλης). Δεν είχα ιδέα και απλά το ξεφύλλιζα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα πάει στην εκδήλωση UFC που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο στον Λευκό Οίκο, ο Μαμντάνι απάντησε απλά «Όχι», προκαλώντας το γέλιο του παρουσιαστή και του ίδιου.

Τι γνωρίζουμε για τη συνάντηση Τραμπ - Μαμντάνι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μαμντάνι ρωτήθηκε πώς κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. Επισήμανε ότι παρέμεινε συγκεντρωμένος στις προτεραιότητές του για την πόλη. «Ειλικρινά, σκεφτόμουν μόνο τη Νέα Υόρκη».

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο NBC News Meet the Press, αναφέρθηκε στη στιγμή που οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν εξακολουθεί να θεωρεί τον Τραμπ φασίστα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι δεν τον ενοχλούσε ο χαρακτηρισμός αυτός, επειδή ήταν «ευκολότερο από το να εξηγήσει» εναλλακτικές απόψεις. Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι διατηρεί αυτή τη θέση, αλλά τόνισε τον παραγωγικό χαρακτήρα της συζήτησής τους. Είπε ότι η συζήτησή τους επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η ακρίβεια, η παιδική φροντίδα, η στέγαση, οι λογαριασμοί ενέργειας.



Σημείωσε ότι η παιδική φροντίδα παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για μια οικογένεια στη Νέα Υόρκη - «22.500 δολάρια τον χρόνο για κάθε παιδί». Η συνάντηση, μάλιστα, δεν περιορίστηκε στο Οβάλ Γραφείο: Μεταφέρθηκε και στην Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν μπροστά από ιστορικά πορτρέτα προέδρων, όπως ο Ρούζβελτ.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος την Πρωτοχρονιά.

