Ο Μαμντάνι ξεκαθαρίζει ότι δεν άλλαξε άποψη: «Ο Τραμπ είναι φασίστας» - «Πιστεύω όσα έχω πει»

Την άποψή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «φασίστας» και «τύραννος» επανέλαβε ο Ζοχράν Μαμντάνι, στον απόηχο της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Φωτό: Reuters

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC την Κυριακή, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ρωτήθηκε εάν εξακολουθεί να θεωρεί τον Τραμπ απειλή για τη δημοκρατία, με δεδομένο ότι κάποιοι «είδαν» ήπιο το κλίμα στη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.

«Συνεχίζω να πιστεύω όλα όσα έχω πει στο παρελθόν», τόνισε ο Μαμντάνι. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό στην πολιτική να μην αποφεύγουμε τα σημεία στα οποία διαφωνούμε», πρόσθεσε.

Φωτό: Reuters

«Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομάξεις έναν τύραννο, είναι να καταργήσεις τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία», υπογράμμισε o 34χρονος ριζοσπάστης Δημοκρατικός δήμαρχος, στη νικητήρια ομιλία του στις 4 Νοεμβρίου. «Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση», είπε τότε χαρακτηριστικά.

«Πες ότι είμαι φασίστας...»

Δεδομένης της επιθετικής ρητορικής που χρησιμοποίησε ο Τραμπ εναντίον του Μαμντάνι τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού του ως «ενός τρελού κομμουνιστή», τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον Λευκό Οίκο όπου συναντήθηκαν την Παρασκευή.

Φωτό: Reuters

Ωστόσο στο τετ α τετ δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση, με τον Τραμπ μάλιστα να λέει για τον καλεσμένο του ότι «μπορεί να κάνει καλή δουλειά» και τον Μαμντάνι να χαρακτηρίζει τη συνάντηση «παραγωγική».

Xαρακτηριστικό ήταν ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο οι δημοσιογράφοι έσπευσαν να αποσπάσουν μια «πιασάρικη» δήλωση από τον Μαμντάνι ρωτώντας τον εάν συνεχίζει να θεωρεί τον Τραμπ φασίστα όπως είχε πει στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη για να μην ξεφύγουν τα πράγματα και απευθυνόμενος στον Μαμντάνι του είπε: «Πες ναι, πού να εξηγείς τώρα...», με τον δήμαρχο Νέας Υόρκης να απαντά «Οκ, ναι».

«Δεν πήγα στο Οβάλ Γραφείο για να κάνω κάποια ενέργεια»

Ερωτηθείς ξανά αν θεωρεί τον Τραμπ φασίστα, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο NBC το Σάββατο, ο Μαμντάνι σημείωσε:

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν και το λέω και σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό που εκτίμησα στη συζήτηση που είχα με τον πρόεδρο ήταν ότι δεν ντρεπόμασταν για τα σημεία διαφωνίας, για την πολιτική μας που μας έφερε σε αυτή τη στιγμή. Και θέλαμε επίσης να επικεντρωθούμε στο πώς θα μπορούσε να μοιάζει η υλοποίηση μιας κοινής ανάλυσης για την κρίση προσιτής στέγασης για τους Νεοϋορκέζους».

«Όλα όσα έχω πει στο παρελθόν, συνεχίζω να πιστεύω», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν πηγαίνω στο Οβάλ Γραφείο για να εκφράσω κάποια θέση ή να κάνω κάποια ενέργεια. Πηγαίνω εκεί για να εκφραστώ προς όφελος των Νεοϋορκέζων», είπε.

«Σκεφτόμουν ξανά και ξανά τι θα σήμαινε για τους Νεοϋορκέζους αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια παραγωγική σχέση που θα επικεντρωνόταν στα ζητήματα για τα οποία σκέφτονται και μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ», αντί να ανταλλάσσουμε συνεχώς κακεντρεχείς δηλώσεις», ανέφερε ο Μαμντάνι στη συνέντευξή του.

«Όταν ρωτάς τους Νεοϋορκέζους και τους ακούς, ακούς ότι επανέρχονται στα ζητήματα που ενέπνευσαν όχι μόνο τη συζήτηση που είχαμε εγώ και ο πρόεδρος με τον Τύπο μετά τη συνάντησή μας, αλλά, ειλικρινά, και κατά τη διάρκεια της ίδιας της συνάντησης», πρόσθεσε.