Tilda Swinton: «Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου - Δεν θέλω να ξαναδώ άλλη φωτογραφία μου όσο ζω»

Για τη ζωή στη Βόρεια Σκωτία, για την έκθεση που ετοιμάζει αυτόν το μήνα, για τις ταινίες της, τις οποίες θεωρεί -πάνω απ’ όλα- συνεργασίες μεταξύ φίλων και για πολλά άλλα και ενδιαφέροντα, μίλησε η Tilda Swinton στο περιοδικό «Elle».

«Επιλέγω τους ανθρώπους. Αυτή είναι η κατευθυντήρια γραμμή όχι μόνο στη δουλειά μου, αλλά και στη ζωή μου. Είναι επιλογές που βασίζονται στην φιλία. Δεν έχουν να κάνουν με επαγγελματικές σχέσεις. Η ραχοκοκαλιά της επαγγελματικής μου ζωής είναι αυτές οι φιλίες. Πάντοτε τις σκέφτομαι σαν ένα δέντρο. Ο κορμός είναι η ίδια η σχέση, τα κλαδιά είναι η συζήτηση που κάνουμε και οι ταινίες είναι απλώς τα φύλλα» εξομολογήθηκε.

Πώς νιώθει αφού βλέπει τις ταινίες της αφού έχουν ολοκληρωθεί; «Στην πραγματικότητα δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηθοποιό. Δεν έχω επίγνωση του ότι παίζω ως ηθοποιός, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχω κάποια μεθοδολογία. Θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο περφόρμερ. Αν δω κάτι που φαίνεται επιτηδευμένο με ενοχλεί αλλά προσπαθώ να μη θυμώνω με αυτό.



Ποτέ δε σχεδίαζα να γίνω ηθοποιός και δεν βλέπω καν τον εαυτό μου έτσι. Πάντα είχα την πρόθεση και την έχω ακόμα, κάθε ταινία που κάνω να είναι η τελευταία. Αισθάνομαι ολοκληρωμένη αυτή τη στιγμή, είμαι ικανοποιημένη, έχω κάποιες επιθυμίες, αλλά θα δούμε αν θα εκπληρωθούν» δήλωσε η 64χρονη ηθοποιός που έχει ετοιμάσει ένα installation - σε συνεργασία με τον ιστορικό μόδας και επιμελητή τέχνης Olivier Saillard - βασισμένο στο προσωπικό της αρχείο.

Γνωρίζω ανθρώπους που είχαν την τιμή να τους αφιερωθεί μια έκθεση και αυτό δεν είναι πάντα βολικό γιατί σε αναγκάζει να κοιτάξεις πολύ προς τα πίσω. Είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα μια πρόκληση, γιατί κουράζεσαι με τον ίδιο σου τον εαυτό. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλη φωτογραφία μου όσο ζω».