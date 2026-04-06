Τηλεθέαση 4-5/4: Το κοινό είδε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Πέτρο Πολυχρονίδη και… Έξοδο του Μεσολογγίου

Για ακόμη ένα σαββατοκύριακό το τηλεοπτικό κοινό της prime time ζώνης επέλεξε τηλεπαιχνίδια για να περάσει το βράδυ του, μακριά από πολέμους, σκοτούρες, ακρίβεια και μαυρίλα. Το Σάββατο 3 Απριλίου το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου χάρισε στον ΑΝΤ1 13,9% στο γενικό σύνολο και 10,3% στα δυναμικά κοινά. Την ίδια στιγμή το «Just the 2 of us» με τον Νίκο Κοκλώνη στο OPEN έκανε 10,8% και 7,2% στους 18-54 χρόνια. Στα ίδια κοινά η ψυχαγωγική εκπομπή «Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά κράτησε την ΕΡΤ1 στο 7,3% και 2,5% αντίστοιχα.

Πρώτα τα τηλεπαιχνίδια

Την Κυριακή 5 Απριλίου και πάλι το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» τερμάτισε Νο1 με 13,8% στο σύνολο και 10,6% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το τηλεπαιχνίδι «1% Club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη χάρισε στο STAR 12,5% και 12,2% αντίστοιχα. Τέλος, το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ «Survivor» με τον Γιώργο Λιανό απέσπασε 12,2% στο σύνολο και 8,3% στους 18-54 χρόνων.

Είδαν και ΕΡΤ

Τους λαμπρούς εορτασμούς τιμής και μνήμης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου κάλυψε την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η ΕΡΤ με πεντάωρη ζωντανή σύνδεση από την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Η επιλογή της δημόσιας τηλεόρασης επικροτήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, που παρακολούθησε την πολύωρη μετάδοση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς και την παρέλαση που ακολούθησε.

Η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 -σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen- άγγιξε το 11%, ενώ τους εορτασμούς παρακολούθησαν, έστω και για ένα λεπτό, 655.000 τηλεθεατές. Στη Θεσσαλονίκη η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 17,5%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ2 στην πρώτη θέση τηλεθέασης στη συγκεκριμένη ζώνη τηλεθέασης.