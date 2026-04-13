Τηλεθέαση Πάσχα: Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», η Μαρινέλλα και το «Survivor» κέντρισαν το κοινό

Πάσχα ήταν και πέρασε και μαζί του μπήκαν στο χρονοντούλαπο και οι ελάχιστες επιλογές που είχαν οι τηλεθεατές για να ψυχαγωγηθούν.

Για ακόμη μία χρονιά τα κανάλια επέλεξαν την πεπατημένη οδό με τις επαναλήψεις μουσικών προγραμμάτων, τις χιλιοπαιγμένες ελληνικές και ξένες ταινίες, τις μεταδόσεις της Θείας Λειτουργίας και κάποιες λίγες καινούριες εκπομπές που μπήκαν σφήνα στο υπόλοιπο πρόγραμμα και ενδεχομένως δεν τις πήρε και κανείς είδηση.

Πίστη και ψυχαγωγία χέρι - χέρι

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός που μεταδόθηκε live από το OPEN ανέβασε το κανάλι στο 13,5% στο σύνολο και στο 12,5% στα δυναμικά κοινά. Το βράδυ της Ανάστασης το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» εκτόξευσε τον ΑΝΤ1 στο 18,4% στο γενικό σύνολο και στο 24,2% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το μουσικό πρόγραμμα «Μαρινέλλα, μα εσύ ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μας» του MEGA έκανε 11,2% και 8,5% αντίστοιχα.

Το μουσικό πρόγραμμα «Νύχτα εκτός Ρυθμού» κράτησε τον ΑΝΤ1 στο 10,7% στο σύνολο και στο 12,7% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το πρόγραμμα «Ανάσταση στο Σπίτι με το Mega» έδωσε στο Μεγάλο κανάλι 16,2% και 12,2% αντίστοιχα.

Στον ALPHA η συναυλία «Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall» άγγιξε το 6,6% στο γενικό σύνολο και το 6,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια κοινά η συναυλία «Αντώνης Βαρδής: Με μια αγκαλιά τραγούδια» του ΣΚΑΪ έπιασε 6,5% και 6,1% αντίστοιχα.

Το «Just Party» του Νίκου Κοκλώνη στο OPEN με τις καλύτερες στιγμές από τον φετινό κύκλο του «Just the 2 of us» αρκέστηκε σε 5,8% στο σύνολο και 3,4% στο δυναμικό κοινό.

Την Κυριακή του Πάσχα, το εορταστικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του OPEN «Ραντεβού το Πάσχα» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου έπιασε 7,9% στο σύνολο του κοινού και 7,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ το βράδυ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ, το «Survivor» του ΣΚΑΪ που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός έκανε 13,2% και 8,9% αντίστοιχα.