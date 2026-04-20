Τηλεθέαση 18-19/4: Ο Αρναούτογλου εκθρόνισε τον Σεφερλή - Σάρωσε και ο Ρουβάς στο «YFSF»

Για ακόμη ένα ΣΚ οι τηλεθεατές που επέλεψαν να μείνουν στο σπίτι και να δουν τηλεόραση προτίμησαν την καθαρή ψυχαγωγία και ο ΑΝΤ1 βγήκε ευνοημένος αφού το κοινό είπε «ναι» στις προτάσεις του. Αντίθετα ο Σεφερλής και η παράστασή του στο MEGA έπεσε για πρώτη φορά στο Νο2 (δεν έχασε όμως τα δυναμικά του κοινά), ενώ το πάρτι της ένωσης των δύο ομάδων στο «Survivor» του ΣΚΑΪ είδαν μόνο οι φαν του ριάλιτι επιβίωσης και ο Νίκος Κουρκούλης που τραγούδησε!

Έχει το κοινό του

Νο1 στο prime time του Σαββάτου 18 Απριλίου ήταν το «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου χάρισε στον ΑΝΤ1 18,5% στο σύνολο του κοινού και 13,8% στους 18-54 χρόνων. Ο Μάρκος Σεφερλής με την παράστασή του «Greece The Musicult» κράτησε το MEGA στο 14,4% στο γενικό σύνολο και στο 14,8% στο δυναμικό κοινό.

Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Just the 2 of us» του Νίκου Κοκλώνη με γκεστ κριτή την Αννίτα Πάνια και καλεσμένους τον Αντύπα και τον Γιώργο Λιβάνη, χάρισε στο OPEN 8,7% και 5,8% αντίστοιχα.

Τέλος, το «Πάμε μια βόλτα» της Νίκης Λυμπεράκη στο MEGA με πρώτη της καλεσμένη της Μάρω Κοντού δεν κατάφερε να σταθεί και πολύ δυνατά στον σκληρό ανταγωνισμό του Σαββατόβραδου και έκανε 8,1% στο σύνολο και 6,3% στα δυναμικά κοινά.

Περνάμε καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω

Την Κυριακή 19 Απριλίου έλαμψε το «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1 τερματίζοντας στο Νο1 με 21,9% στο γενικό σύνολο και 20,5% στο δυναμικό κοινό. Ο Σάκης Ρουβάς ήταν όπως ακριβώς τον περιμέναμε, αν κάτι μας χάλασε ήταν η «ανάγκη» του παρουσιαστή και της κριτικής επιτροπής (Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένα Μόρφη, Ρένος Χαραλαμπίδης) να μας δείξουν το πόσο καλά περνάνε και προσπαθούσαν να μας το περάσουν με συνεχή γελάκια και πειράγματα που όμως δεν έπειθαν και τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι πως η Μαρία Μπεκατώρου με το νάζι και το σκέρτσο της έλειψε, παρόλα αυτά το σόου συνεχίζει να βλέπεται ευχάριστα.

Στον ΣΚΑΪ το «Survivor» του Γιώργου Λιανού με καλεσμένο τον Νίκο Κουρκούλη που τραγούδησε στο πάρτι της ένωσης των δύο ομάδων απέσπασε 11,9% στο σύνολο και 8% στους 18-54 χρόνων.