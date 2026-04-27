Τηλεθέαση 25-26/4: Σεφερλής και Ρουβάς «τρέλαναν» το τηλεοπτικό κοινό

Για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο οι τηλεθεατές που έμειναν στο σπίτι προτίμησαν την ελαφρά ψυχαγωγία για να περάσουν χαλαρά τα βράδια τους μακριά από σκοτούρες, πολέμους, εγκλήματα και μιζέρια.

Το Σάββατο 25 Απριλίου -σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρησης τηλεθέασης της Nielsen- η επιθεώρηση «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» με τον Μάρκο Σεφερλή ανέβασε και πάλι το MEGA στο Νο1 του prime time με 14,9% στο σύνολο του κοινού και 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Την ίδια στιγμή στο OPEN το «Just the 2 of us» με τον Νίκο Κοκλώνη χάριζε στο κανάλι 9% στο γενικό σύνολο και 5,1% στους 18-54 χρόνων.

Ανοίγει σαμπάνιες ο ΑΝΤ1

Για ακόμη ένα βράδυ Κυριακής το «Your Face Sounds Familiar» που έβαλε και πάλι τον ΑΝΤ1 στον χάρτη των σόου (που εκείνος σύστησε στο τηλεοπτικό κοινό), τερμάτισε στην κορυφή του prime time. Το σόου μεταμφιέσεων που παρουσιάζει ο Σάκης Ρουβάς άγγιξε το 22,9% στο σύνολο του κοινού και το 22,3% στους 18-54 χρόνων κάνοντας τα στελέχη του καναλιού να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση με την απρόσμενη επιτυχία που τους βρήκε στην εκπνοή της σεζόν.

Απέναντι, το τηλεπαιχνίδι «1% Club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη κράτησε το STAR στο 9,8% στο γενικό σύνολο και στο 9,5% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Survivor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό έκανε 11,3% και 8,2% αντίστοιχα.