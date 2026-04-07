Τηλεθέαση 6/4: Οι «Σούπερ ήρωες» δεν έκαναν την έκπληξη - Αμετακίνητο το κοινό του «Να μ’ αγαπάς»

Δεν είναι εύκολο να λανσάρεις ένα καινούριο project παραμονές Πάσχα και μάλιστα όταν όλη η σεζόν στη μυθοπλασία σου έχει πάει μέτρια! Ο ΑΝΤ1 με τους «Σούπερ ήρωες» όμως, το τόλμησε, αλλά τα ποσοστά της πρεμιέρας, τη Δευτέρα 6 Απριλίου, πάγωσαν κάπως τα στελέχη του σταθμού.

Η νέα κωμική σειρά του Γιάννη Μπέζου έκανε άμα τη εμφανίσει 10,3% στο γενικό σύνολο και 10,9% στα δυναμικά κοινά, όταν το «Ράδιο Αρβύλα» που έπαιζε -μέχρι πρότινος- στη θέση του είχε αρκετά υψηλότερα ποσοστά.

Πιστοί στη σειρά τους

Οι τηλεθεατές του prime time απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως παραμένουν πιστοί στις επιλογές τους, συνεπώς δεν άλλαξαν κανάλι, ούτε καν από περιέργεια. Αντ’ αυτού, προτίμησαν να παραμείνουν στον ALPHA για να δουν τη συνέχεια της δραματικής σειράς «Να μ’ αγαπάς» που έπιασε 21,4% στο σύνολο και 13,6% στους 18-54 χρόνων.

Στο OPEN πάντως το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου κρατήθηκε λίγο πιο κάτω από την ημερήσιο μέσο όρο του σταθμού κάνοντας 3,5% στο γενικό σύνολο και 4,3% στα δυναμικά κοινά.