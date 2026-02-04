Τιμές Ducati 2026: Ποια αξίζει, ποια εντυπωσιάζει και ποια σοκάρει

Ο ενδεικτικός τιμοκατάλογος Ducati για το 2026 είναι κάτι παραπάνω από μια απλή λίστα αριθμών. Είναι ένας καθρέφτης του πού βρίσκεται σήμερα η ιταλική φίρμα, τι πρεσβεύει και σε ποιο κοινό απευθύνεται. Από τα «προσγειωμένα» Scrambler μέχρι τις εξωπραγματικές Panigale ειδικών εκδόσεων, η γκάμα καλύπτει σχεδόν κάθε είδος αναβάτη και κάθε όνειρο, μικρό ή μεγάλο. Κάθε γραμμή στον κατάλογο κουβαλάει τεχνολογία, ιστορία και εκείνη τη χαρακτηριστική Ducati αύρα που δύσκολα αντιγράφεται.

Η φθηνότερη μοτοσυκλέτα στον κατάλογο είναι η Scrambler Icon Dark 803, με τιμή 11.600 ευρώ. Είναι το πιο προσιτό εισιτήριο στον κόσμο της Ducati και ταυτόχρονα ένα από τα πιο «καθαρά» σε φιλοσοφία μοντέλα. Με 803 κυβικά και 73 ίππους, δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ωμή δύναμη αλλά με χαρακτήρα. Απλή, ελαφριά και καθημερινή, απευθύνεται σε όσους θέλουν Ducati εμπειρία χωρίς υπερβολές και χωρίς να θυσιάζουν το στυλ.



Στον αντίποδα, η ακριβότερη πρόταση είναι η Panigale V4 R 2025 MotoGP Replica, με τιμή που αγγίζει τα 112.000 ευρώ. Πρόκειται για μια συλλεκτική μοτοσυκλέτα-δήλωση, βασισμένη στην αγωνιστική τεχνογνωσία της Ducati, με 218 ίππους και υλικά που θυμίζουν πίστα περισσότερο παρά δρόμο. Δεν είναι απλώς μεταφορικό μέσο αλλά σύμβολο, κάτι που περισσότερο θα θαυμάζεται παρά θα χρησιμοποιείται καθημερινά.

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, η πιο συμφέρουσα αγορά με βάση εξοπλισμό, επιδόσεις και τιμή φαίνεται να είναι η Monster Red 890, στα 14.400 ευρώ. Με 111 ίππους, σύγχρονη πλατφόρμα και πολυχρηστικό χαρακτήρα, προσφέρει το καλύτερο «πακέτο» για τον αναβάτη που θέλει να μπει σοβαρά στον κόσμο των naked Ducati. Είναι γρήγορη, ευέλικτη και αρκετά άνετη για καθημερινή χρήση, χωρίς να ξεφεύγει οικονομικά.



Ο κατάλογος του 2026 δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ducati δεν πουλά απλώς μοτοσυκλέτες, αλλά εμπειρίες. Από τα 11.600 μέχρι τα 112.000 ευρώ, κάθε μοντέλο έχει λόγο ύπαρξης και απευθύνεται σε ένα διαφορετικό όνειρο. Και κάπου ανάμεσα, ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του.