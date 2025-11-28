Ξεκίνησε η παραγωγή της πέμπτης γενιάς του Ducati Monster

Η παραγωγή της νέας Monster, της πέμπτης γενιάς ενός πραγματικού εμβληματικού μοντέλου για τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, έχει ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Borgo Panigale. Μια μοτοσικλέτα που γεννήθηκε το 1992 από μια ευφυή αλλά απλή ιδέα: «Όλα όσα χρειάζεστε, τίποτα περισσότερο». Μια φιλοσοφία που δημιούργησε μια παγκόσμια κοινότητα αναβατών, τη νέα οικογένεια των Monsteristi, οι οποίοι για περισσότερα από τριάντα χρόνια συνεχίζουν να τιμούν το πνεύμα και την ταυτότητα του μοντέλου.

Η νέα Monster, πλήρως ανασχεδιασμένη, συνδυάζει χαμηλό βάρος και προηγμένη τεχνολογία με αυθεντική αισθητική. Ο σχεδιασμός της ερμηνεύει εκ νέου το στυλ της πρώτης Monster μέσα από μία σύγχρονη οπτική, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που την έκαναν ανέκαθεν ξεχωριστή: τον προβολέα που πλαισιώνεται από τους «ώμους» του ρεζερβουάρ τύπου “bison-back”, τη μονοκόμματη σέλα και την κοντή, ελαφριά ουρά.

Χάρη στον μοναδικό δικύλινδρο V κινητήρα, η νέα Monster είναι slim, σπορ και ταυτόχρονα οικονομική στη λειτουργία. O νέος V2 είναι ελαφρύς και αποδοτικός, χάρη στο σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής IVT (Intake Variable Timing), που συνδυάζει ομαλή λειτουργία στις χαμηλές στροφές, δύναμη στις μεσαίες και ισχύ στις υψηλές: το 80% της μέγιστης ροπής είναι διαθέσιμο από τις 4.000 έως τις 10.000 σ.α.λ. Το διάστημα ελέγχου του διακένου βαλβίδων των 45.000 km, ορόσημο για την κατηγορία, διατηρεί το κόστος συντήρησης σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η νέα Monster χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο και υιοθετεί μονοκόκ πλαίσιο, με διπλό ψαλίδι εμπνευσμένο από την Panigale V4 και υποπλαίσιο από τεχνοπολυμερές και πλέγμα. Αυτή η τεχνική διάταξη, σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος του Ducati V2, μειώνει το συνολικό βάρος κατά 4 kg (175 kg ξηρό, το ελαφρύτερο ποτέ μεταξύ των τετράβαλβιδων μοντέλων), ενισχύοντας την ευελιξία και την ευκολία χειρισμού. Η ανάρτηση της Showa έχει ρυθμιστεί ώστε να εξασφαλίζει καθημερινή άνεση και σπορ επιδόσεις σε δρόμους με στροφές, επιβεβαιώνοντας τη διπλή ταυτότητα του naked μοντέλου της Ducati. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα πάντα σταθερή, ασφαλής και απολαυστική στην οδήγηση.

Η Monster 2026 προσφέρει πιο άνετη και πρακτική θέση οδήγησης, χάρη στη χαμηλότερη σέλα σε σχέση με την προκάτοχό της (815 mm, που μπορεί να μειωθεί στα 775 mm με τη χαμηλή σέλα και το αντίστοιχο κιτ) και σε ένα υψηλότερο, πιο μπροστά τοποθετημένο τιμόνι, που βελτιώνει τον έλεγχο και την άνεση.

Τα τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Urban, Wet) και το προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο με DTC, DWC, EBC και cornering ABS καθιστούν τη μοτοσικλέτα διαισθητική και ευέλικτη. Τα εργονομικά χειριστήρια στο τιμόνι απλοποιούν τη διαχείριση των ηλεκτρονικών λειτουργιών μέσω της οθόνης TFT 5 ιντσών, η οποία υποστηρίζει το Ducati Multimedia System και την πλοήγηση Turn-by-turn, με διπλή λειτουργία ημέρας/νύχτας και τις λειτουργίες Road και Road Pro Info που εξασφαλίζουν βέλτιστη αναγνωσιμότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Για όσους θέλουν να κάνουν τη Monster πραγματικά δική τους, η Ducati Performance προσφέρει πληθώρα αξεσουάρ που αναδεικνύουν την αισθητική της μοτοσικλέτας, όπως εξαρτήματα από ανθρακονήματα ή αλουμίνιο, καθώς και σπορ σέλα με επένδυση Alcantara. Οι λάτρεις της σπορ οδήγησης θα εκτιμήσουν επίσης την εξάτμιση από τιτάνιο με τις ανθρακονημάτινες απολήξεις, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Termignoni, μειώνουν το βάρος (-0,2 kg) και ενισχύουν αναμφισβήτητα τον χαρακτήρα της Monster.

Η Monster θα είναι διαθέσιμη στις αντιπροσωπείες από τον Φεβρουάριο του 2026 - αρχικά μόνο σε επιλεγμένες αγορές, σε δύο χρωματικές επιλογές: Ducati Red και Iceberg White, τόσο στην έκδοση Monster όσο και στην Monster+, εξοπλισμένες με ζελατίνα και κάλυμμα για τη σέλα του συνεπιβάτη. Και οι δύο διατίθενται επίσης σε έκδοση 35 kW, για αναβάτες με άδεια οδήγησης A2.