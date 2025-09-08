Τιμή ρεκόρ για το φωτόσπαθο του Darth Vader - Το ποσό που έδωσε ο νέος ιδιοκτήτης

Είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά αντικείμενα στον παγκόσμιο κινηματογράφο -και όχι μόνο. Είναι το υπερ-όπλο του θρυλικού Darth Vader, του Σκοτεινού Άρχοντα των Σιθ και διοικητή της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας στον «Πόλεμο των Άστρων». Ο λόγος για το κόκκινο φωτόσπαθο, το οποίο πωλήθηκε σε δημοπρασία για πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για το φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Darth Vader στις ταινίες «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επιστροφή των Τζεντάι».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το εμβληματικό όπλο επρόκειτο να πωληθεί μεταξύ 850 χιλιάδων και 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα δημοπρασιών Propstore, η οποία φιλοξένησε τις προσφορές. Κατατέθηκαν 31 προσφορές, με το ποσό να ξεπερνά τελικά τα 3 εκατομμύρια ευρώ (3.654.000 δολάρια).



«Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των δύο ταινιών και είναι ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κινηματογραφικά αντικείμενα από την αρχική τριλογία, με επικεφαλής τον David Prowse» -τον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Darth Vader.

«Έχω ένα φωτόσπαθο»

Το φωτόσπαθο πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες με πάνω από 1.000 κοστούμια και άλλα αντικείμενα του Χόλιγουντ. Ο Brandon Alinger, Διευθύνων Σύμβουλος της Propstore, δήλωσε ότι έλαβαν ένα «απρόσωπο τηλεφώνημα» σχετικά με το φωτόσπαθο ένα απόγευμα Παρασκευής -ένας κύριος τηλεφώνησε και είπε: «Έχω ένα φωτόσπαθο».



«Καταφέραμε να καταλάβουμε όχι μόνο ποιος χαρακτήρας το χρησιμοποίησε, αλλά και πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε», δήλωσε ο Brandon Alinger στο CBS News, «και μπορείτε να δείτε τη μικρή ατσάλινη κολόνα που βγαίνει από την κορυφή της εδώ, έτσι ακριβώς τοποθέτησαν τη λεπίδα πάνω της».

Η λαβή του φωτόσπαθου, η οποία κατασκευάστηκε από αντίστοιχο τμήμα φλας φωτογραφικής μηχανής Graflex, χρησιμοποιήθηκε από τον ηθοποιό David Prowse και τον κασκαντέρ Bob Anderson σε δύο από τις πιο διάσημες ταινίες της σειράς «Star Wars». Έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές του κινηματογράφου, όπως η εκπληκτική αποκάλυψη του Darth Vader στον Luke Skywalker στην Πόλη των Σύννεφων και στην κορύφωση της μονομαχίας του με τον Αυτοκράτορα στην αίθουσα του θρόνου του διαστημικού σταθμού Death Star II.

Η Propstore αναφέρει ότι το έργο «φέρει αυθεντικά σημάδια φθοράς» που «χρησιμεύουν ως αδιάσειστη απόδειξη της άμεσης εμπλοκής του φωτόσπαθου στη δράση - απόδειξη της αυθεντικότητάς του που χρησιμοποιήθηκε σε ταινίες».

«Είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές κομμάτι», είπε ο Alinger. Για τους συλλέκτες και τους θαυμαστές, αυτό το φωτόσπαθο αντιπροσωπεύει την κορυφή του κακού και της δύναμης μέσα στον γαλαξία.

