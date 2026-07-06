Την Τετάρτη οι αποφάσεις για την κλήση των Ντίλιαν - Γρηγοριάδη στη Βουλή

Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί η «μάχη» στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.



Πρώτο το ΠΑΣΟΚ και ακολούθως τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, με διαδοχικά αιτήματά τους, ζήτησαν την κλήση στην επιτροπή Θεσμών του Iσραηλινού επιχειρηματία και του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.



Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης τα μέλη της επιτροπής θα αποφασίσουν αναφορικώς με τα παραπάνω αιτήματα, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να εκτιμούν πως η πλειοψηφία θα απορρίψει τις προτάσεις για την κλήτευσή των δύο ανδρών.