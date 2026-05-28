To Apple Watch Ultra 4 έρχεται και θα είναι πλήρως ανασχεδιασμένο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες και διαρροές, η Apple ετοιμάζει μια τεράστια αλλαγή για το επόμενο κορυφαίο smartwatch της, το Apple Watch Ultra 4, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί πλήρως ανανεωμένο με ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό. Θα είναι η πρώτη φορά που η Apple αλλάζει την εξωτερική εμφάνιση του πιο ακριβού και ανθεκτικού ρολογιού της από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε, τον Σεπτέμβριο του 2022.



Παρά το «μεγάλο επανασχεδιασμό», δεν έχουν διαρρεύσει ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα μοιάζει το νέο ρολόι, αν και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Apple θέλει να κάνει ένα βήμα μπροστά τόσο στην εμφάνιση όσο και στις λειτουργίες. Οι πηγές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια «μεγάλη αλλαγή» στην αισθητική και τη δομή του wearable, με το νέο design να μπορεί να αυξήσει τις αποστολές στα καταστήματα κατά 20-30% σε σχέση με το 2025.



Σημαντική αναβάθμιση στις λειτουργίες ανίχνευσης και μέτρησης

Το Apple Watch Ultra 4 θα έρθει με μια σημαντική αναβάθμιση στις λειτουργίες ανίχνευσης και μέτρησης, με αναμενόμενη διπλασιασμό των εξαρτημάτων αισθητήρων σε σχέση με το σημερινό μοντέλο. Οι αναφορές από την αλυσίδα εφοδιασμού υποδεικνύουν ότι οι νέοι αισθητήρες θα οργανωθούν σε κυκλικό μοτίβο στην πίσω πλευρά της συσκευής, επιτρέποντας μεγαλύτερη ικανότητα μέτρησης.

Η Apple επενδύει διαχρονικά στους αισθητήρες υγείας και αυτή τη φορά στοχεύει σε πιο αξιόπιστα δεδομένα, μειώνοντας την ανάγκη αλγοριθμικής επεξεργασίας. Οι νέοι αισθητήρες θα επιτρέψουν στους χρήστες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε περίπτωση προβλημάτων με την αρτηριακή τους πίεση, κάτι που θα αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τα της καταγραφής υγείας.



Ενεργειακή απόδοση και παραγωγή

Η νέα γενιά Ultra θα φέρει σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση, χάρη είτε σε νέο S-series chip, είτε σε πιο αποδοτική αρχιτεκτονική αισθητήρων. Οι παραγγελίες μεγάλου όγκου των νέων εξαρτημάτων αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο, ώστε η Apple να προλάβει την παραδοσιακή περίοδο του δεύτερου μισού του έτους.

Όλα δείχνουν ότι το Apple Watch Ultra 4 θα αποκαλυφθεί τον Σεπτέμβριο, στο μεγάλο φθινοπωρινό event της Apple, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί μαζί με το iPhone 18 και το Apple Watch Series 12.