Η επόμενη Siri έρχεται με συνεργασία των Apple, Nvidia και Google

Η Apple φέρεται να ετοιμάζει τη Siri επόμενης γενιάς για τον Σεπτέμβριο, βασιζόμενη σε υποδομές cloud της Google με Nvidia Blackwell chips, σε μια από τις πιο ασυνήθιστες στρατηγικές συνεργασίες στην ιστορία της.



Ποια είναι η συνεργασία Apple – Google – Nvidia

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ΜΜΕ του εξωτερικού, η ανανεωμένη Siri θα «τρέχει» σε μεγάλο βαθμό πάνω σε servers της Google, οι οποίοι χρησιμοποιούν data center chips Nvidia Blackwell B200. Η συνεργασία εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία Apple – Google, βάσει της οποίας τα μοντέλα που τροφοδοτούν τη Siri θα βασίζονται σε Gemini και Google Cloud. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια στροφή από την αρχική στρατηγική της Apple να «τρέχει» όλη την τεχνητή της νοημοσύνη αποκλειστικά σε δική της υποδομή.

Υβριδική αρχιτεκτονική: on device και cloud

Η νέα Siri θα ακολουθεί υβριδική λογική: οι απλές εντολές θα επεξεργάζονται τοπικά στη συσκευή, ενώ τα πιο σύνθετα αιτήματα θα «ανεβαίνουν» στο cloud της Google για επεξεργασία από το Gemini σε hardware Nvidia Blackwell. Η Nvidia θα προσφέρει τεχνολογία που επιτρέπει την κρυπτογράφηση των δεδομένων ακόμη και κατά την επεξεργασία στο data center, ώστε να διατηρείται το μοντέλο ιδιωτικότητας της Apple. Έτσι, η εταιρεία επιχειρεί να συνδυάσει την εικόνα της για ισχυρή προστασία προσωπικών δεδομένων με την ανάγκη για πολύ πιο ισχυρή υπολογιστική ισχύ στο cloud.



Λανσάρισμα τον Σεπτέμβριο με iOS 27

Οι αναφορές συγκλίνουν στο ότι η ανασχεδιασμένη Siri θα παρουσιαστεί πλήρως και θα λανσαριστεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με το iOS 27 και τις αντίστοιχες νέες εκδόσεις για iPad, Mac και άλλες συσκευές. Προηγουμένως, η Apple αναμένεται να δώσει μια πρώτη εικόνα στο WWDC 2026, εστιάζοντας στον ρόλο της Siri ως πιο «έξυπνου» chatbot/agent, ικανού να καταλαβαίνει συμφραζόμενα, να χειρίζεται διακοπές στην ομιλία και να εκτελεί πιο πολύπλοκες ενέργειες.

Αν τα σχέδια υλοποιηθούν όπως περιγράφονται, η αναβαθμισμένη Siri στοχεύει να σταθεί απέναντι σε πλατφόρμες όπως ChatGPT και Gemini και παράλληλα να λειτουργήσει ως βασικό χαρακτηριστικό που θα φέρει πωλήσεις στην επόμενη γενιά συσκευών Apple.