H Apple φέρνει το Google Cast στο iOS 27

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του Bloomberg, η Apple ετοιμάζεται να ενσωματώσει εγγενή υποστήριξη για το Google Cast στο iOS 27, επιτρέποντας στους χρήστες iPhone να ορίσουν το Google Cast ως προεπιλογή αντί για το AirPlay. Μέχρι τώρα, το iOS υποστήριζε μόνο το δικό της πρωτόκολλο streaming, το AirPlay, ενώ τρίτες λύσεις όπως το Google Cast λειτουργούσαν μόνο ανά εφαρμογή.

Πώς θα λειτουργεί το Google Cast στο iOS 27

Με το νέο update, οι χρήστες θα μπορούν να μεταφέρουν βίντεο, φωτογραφίες και ήχο από το iPhone σε τηλεοράσεις ή ηχεία που υποστηρίζουν το Google Cast, χωρίς να χρειάζεται η εφαρμογή να έχει φτιαχτεί έτσι. Θα είναι επίσης δυνατή η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αναμετάδοσης από AirPlay σε Google Cast, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίσουν την πρόταση της Google ως προεπιλογή για όλες τις λειτουργίες streaming.



Η πίεση της ΕΕ και το DMA

Η αλλαγή έρχεται υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Digital Markets Act (DMA), το οποίο απαιτεί από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Apple να επιτρέψουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και ανταγωνισμό. Η Apple, προσπαθώντας να ικανοπoικήσει τις νεότερες απαιτήσεις του DMA, «χτίζει» στο iOS 27 υποστήριξη για «εναλλακτικές προτάσεις του AirPlay από τρίτες εταιρείες», με το Google Cast να είναι ο βασικότερος υποψήφιος αυτή τη στιγμή.



Περιορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πιθανότατα, η υποστήριξη Google Cast θα διατεθεί μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Apple δεν έχει δώσει εγγυήσεις για αλλαγές λογισμικού που επιβάλλονται από την ΕΕ σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οι χρήστες εκτός ΕΕ, πιθανότατα, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μόνο το AirPlay ως εγγενή λύση streaming.



Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εξέλιξη αναμένονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Apple στο WWDC στις 8 Ιουνίου, όπου η εταιρεία θα παρουσιάσει το iOS 27 και όλα τα νέα χαρακτηριστικά του. Η αλλαγή αυτή θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας και θα δοθεί στους χρήστες μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή της τεχνολογίας streaming που προτιμούν.