O πηγαίος κώδικας του νέου λειτουργικού της Apple μαρτυρά στοιχεία για το iPhone Ultra

Ο πηγαίος κώδικας της πρώτης developer beta του iOS 27 φαίνεται να επιβεβαιώνει έμμεσα την ύπαρξη του πρώτου foldable iPhone της Apple, που αναμένεται να κυκλοφορήσει με την ονομασία iPhone Ultra. Αναφορές μέσα στα frameworks του συστήματος αποκαλύπτουν λειτουργίες που δεν ταιριάζουν σε κλασικό iPhone, αλλά σε συσκευή με αναδιπλούμενη οθόνη και μηχανικό hinge. Σύμφωνα με developers και ερευνητές που ανέλυσαν τον κώδικα, η Apple προετοιμάζει το iOS τόσο σε επίπεδο UI όσο και σε επίπεδο APIs για να υποστηρίξει ένα νέο form factor με δύο οθόνες και πολλαπλές γωνίες αναδίπλωσης.

iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymms — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

Αναφορές σε «foldState» και γωνία αναδίπλωσης

Στον κώδικα του iOS 27 έχουν εντοπιστεί μεταβλητές όπως foldState, mechanicalAngleDegrees και angleDegrees, οι οποίες επιτρέπουν στο σύστημα να «καταλαβαίνει» αν η συσκευή είναι ανοιχτή, κλειστή ή μισάνοιχτη και σε ποια ακριβώς γωνία. Παράλληλα, υπάρχει και συνάρτηση MGGetLogicalDeviceDisplayCount, που ελέγχει πόσες ενσωματωμένες οθόνες διαθέτει η συσκευή, κάτι που δεν έχει νόημα σε ένα κλασικό iPhone με μία μόνο οθόνη.

Αυτές οι αναφορές ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι η Apple δοκιμάζει σενάρια για foldable hardware και ότι το iOS 27 είναι η πρώτη έκδοση που «γεννιέται» με μια τέτοια παράμετρο υπολογισμένη. Αναλυτές θεωρούν πολύ πιθανό το νέο μοντέλο να αξιοποιεί «free stop» hinge, ικανό να κρατά τη συσκευή σταθερή σε ενδιάμεσες γωνίες, όπως συμβαίνει ήδη με το Flex Mode στα Galaxy Z Fold/Flip.



Multitasking και layout τύπου iPad

Οι διαρροές αναφέρουν ότι το iPhone Ultra θα υποστηρίζει side by side multitasking, με δύο εφαρμογές ανοιχτές ταυτόχρονα στην εσωτερική, αναδιπλούμενη οθόνη. Το iOS 27 φαίνεται να εισάγει νέους κανόνες για το layout στις εφαρμογές, με πιο «φαρδύ» περιβάλλον, sidebar και περιβάλλον που θα θυμίζει iPad όταν η συσκευή είναι πλήρως ανοιχτή.

Παράλληλα, widgets όπως αυτά των News και Music αποκτούν μορφή πλήρους οθόνης, κάτι που επιτρέπει την παράθεση πολλαπλών panels δίπλα δίπλα. Ο στόχος είναι η εμπειρία χρήσης να θυμίζει περισσότερο μικρό iPad όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκμεταλλευόμενη την επιφάνεια για παραγωγικότητα, διάβασμα και αναπαραγωγή αρχείων multimedia.



Πιθανά τεχνικά χαρακτηριστικά του iPhone Ultra

Αν και η Apple δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τη συσκευή, αρκετές πηγές συγκλίνουν στο ότι το iPhone Ultra θα διαθέτει εξωτερική OLED οθόνη περίπου 5,5 ιντσών και εσωτερική αναδιπλούμενη OLED γύρω στις 7,8 ίντσες, με λόγο πλευρών 4:3. Το σασί φημολογείται ότι θα συνδυάζει τιτάνιο και αλουμίνιο, με πολύ λεπτό προφίλ όταν είναι πλήρως ανοιχτό, γύρω στα 4,5 mm.

Στο εσωτερικό αναμένεται το νέο SoC A20 Pro στα 2 nm της TSMC, με έως 15% υψηλότερες επιδόσεις και έως 30% καλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με το A19 Pro, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές. Το σύστημα καμερών λέγεται ότι θα περιλαμβάνει dual 48MP αισθητήρες στο πίσω μέρος, μαζί με 24MP selfie κάμερα και έναν επιπλέον αισθητήρα για πιο προηγμένες λειτουργίες λήψης και depth.



Συνδυασμός Dynamic Island και Touch ID

Ενδιαφέρον έχει και μια ακόμη λεπτομέρεια που εντόπισε το Macworld σε εσωτερικό κώδικα: η Apple φαίνεται να δοκιμάζει συσκευή που συνδυάζει Dynamic Island με Touch ID, κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα τωρινό μοντέλο. Αυτό τροφοδοτεί το σενάριο ότι το iPhone Ultra ίσως επαναφέρει το Touch ID, πιθανώς σε πλευρικό πλήκτρο ή κάτω από την οθόνη, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα Face ID και το Dynamic Island.



Παρουσίαση: Σεπτέμβριος 2026

Τα περισσότερα ρεπορτάζ συγκλίνουν στο ότι το iPhone Ultra θα παρουσιαστεί μαζί με τη σειρά iPhone 18 τον Σεπτέμβριο του 2026, με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη στα τελικά στάδια προετοιμασίας. Ορισμένες φήμες έκαναν λόγο για πιθανή καθυστέρηση, ωστόσο νεότερες διαρροές υποστηρίζουν ότι το project παραμένει στο πλάνο για φθινοπωρινό λανσάρισμα. Η τιμή, με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, αναμένεται να ξεπερνά κατά πολύ τα κορυφαία iPhone της σειράς 18 και να κινείται πάνω από τα 2.000 δολάρια, τοποθετώντας το iPhone Ultra στην κατηγορία των ultra premium foldables.