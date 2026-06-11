Όλες οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Apple για τα iPhone, τη Siri και τα υπόλοιπα προϊόντα της

Η Apple παρουσίασε στο WWDC 2026 μια από τις πιο καθοριστικές αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με κεντρικό πρωταγωνιστή τη νέα Siri AI και το ανανεωμένο Apple Intelligence.



Το τελευταίο WWDC του Tim Cook

Η φετινή κεντρική ομιλία στο WWDC 2026 είχε έντονο συμβολισμό, καθώς είναι το τελευταίο WWDC του Tim Cook στο τιμόνι της Apple, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον John Ternus τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία επέλεξε αυτή τη στιγμή για να παρουσιάσει μια ριζική στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε πλατφόρμα και υπηρεσία του οικοσυστήματός της. Πέρα από το AI, η Apple ανακοίνωσε μεγάλες αναβαθμίσεις σε iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 και visionOS 27, με στόχο μια πιο ομοιόμορφη και συνεκτική εμπειρία χρήσης σε όλες τις συσκευές.



Η νέα Siri AI: από βοηθός σε πλήρες chatbot

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τη Siri, η οποία επανασχεδιάζεται ως Siri AI και παύει να είναι απλώς ένας «βοηθός φωνής». Η νέα Siri βασίζεται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google (Gemini) και αποκτά πολύ πιο φυσιολογική συμπεριφορά, κατανοώντας συμφραζόμενα και ακολουθώντας μεγαλύτερες ροές διαλόγου.

Στο iPhone, η Siri AI εμφανίζεται πλέον μέσα από το Dynamic Island και μια νέα, διακριτική διεπαφή που ενεργοποιείται με swipe προς τα κάτω από το κέντρο της οθόνης στο iOS 27. Στο Mac, ενσωματώνεται βαθύτερα στο Spotlight, αναλαμβάνοντας πιο σύνθετες αναζητήσεις, αναλύσεις εγγράφων και χειρισμό αρχείων.

Siri ως αυτόνομο chatbot και AI εργαλειοθήκη

Η Apple λανσάρει και μια αυτόνομη εφαρμογή Siri, η οποία λειτουργεί σαν πλήρες AI chatbot για ερωτήσεις, παραγωγή κειμένου και εικόνων, αλλά και για ανάλυση εγγράφων, παρουσιάσεων ή φωτογραφιών. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να ζητήσει περίληψη ενός PDF, επεξεργασία ενός email ή δημιουργία γραφικών στοιχείων με βάση απλές οδηγίες σε φυσική γλώσσα. Η Siri AI αποκτά επίσης τη δυνατότητα να «βλέπει» τι υπάρχει στην οθόνη και να εκτελεί ενέργειες πάνω σε αυτό το περιεχόμενο, όπως να οργανώσει φωτογραφίες, να γεμίσει φόρμες ή να αυτοματοποιήσει εργασίες μέσα από τα Shortcuts.



Apple Intelligence σε εφαρμογές και υπηρεσίες

Το Apple Intelligence επεκτείνεται σε βασικές εφαρμογές, όπως Safari, Messages, Passwords, Calendar και Home, με στόχο πιο έξυπνη και πρακτική εμπειρία στην καθημερινότητα. Στο Safari αναλαμβάνει την ομαδοποίηση καρτελών ανά θέμα, την παρακολούθηση αλλαγών σε σελίδες και τη δημιουργία επεκτάσεων βάσει περιγραφών του χρήστη. Στην εφαρμογή Passwords αναγνωρίζει αδύναμους ή παραβιασμένους κωδικούς και προτείνει άμεση ανανέωση, ενώ στα Messages και Mail βοηθά με έξυπνες προτάσεις απαντήσεων και ανακεφαλαίωση μακροσκελών συζητήσεων. Στο Calendar, τέλος, θα μπορεί να υποστηρίζει φυσική γλώσσα για δημιουργία και επεξεργασία συμβάντων.



Νέα εργαλεία εικόνας και ανανεωμένο design

Η Apple ενισχύει και τα εργαλεία δημιουργίας εικόνας με AI, μέσω του Image Playground και των νέων δυνατοτήτων επεξεργασίας φωτογραφιών. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν φωτορεαλιστικές εικόνες από κείμενο, να επεκτείνουν φωτογραφίες πέρα από το αρχικό κάδρο ή να «διορθώνουν» στοιχεία σε ένα καρέ, απλώς περιγράφοντας τι θέλουν να αλλάξει. Στο επίπεδο του σχεδιασμού, η εταιρεία χαλαρώνει την έντονη αισθητική «Liquid Glass», προσθέτοντας ρυθμιστή ώστε ο καθένας να προσαρμόζει πόσο διαφανές θα είναι το περιβάλλον.



Απόδοση, γονικός έλεγχος και ασφάλεια

Η Apple υπόσχεται βελτιωμένες επιδόσεις σε όλο το οικοσύστημα, με πιο γρήγορο άνοιγμα εφαρμογών, ταχύτερο AirDrop και καλύτερη απόκριση ακόμη και σε παλαιότερα iPhone. Η μηχανή αναζήτησης σε Spotlight, Mail και Photos ανανεώνεται, με πιο σταθερή και άμεση ευρετηρίαση νέου περιεχομένου. Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά τα εργαλεία γονικού ελέγχου, με νέα παιδικά accounts, λεπτομερείς ρυθμίσεις για apps, περιεχόμενο, επαφές και χρόνο χρήσης, καθώς και διευρυμένες επιλογές ελέγχου και στο Apple Watch για παιδιά χωρίς iPhone.



Διαθεσιμότητα και περιορισμοί στην ΕΕ

Οι developer betas των νέων λειτουργικών είναι ήδη διαθέσιμες, με την τελική διάθεση για το κοινό να αναμένεται το φθινόπωρο στις υποστηριζόμενες συσκευές. Ωστόσο, η Siri AI δεν θα είναι από την αρχή διαθέσιμη σε iOS 27 και iPadOS 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Apple συνδέει την καθυστέρηση με το πλαίσιο του Digital Markets Act.