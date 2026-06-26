Μεγάλες αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων της ανακοίνωσε η Apple

Η Apple ανακοίνωσε γενικευμένες αυξήσεις τιμών σε βασικές κατηγορίες hardware, μετακυλώντας το αυξημένο κόστος μνημών και αποθήκευσης -που συνδέεται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης- στους καταναλωτές.



Γενικευμένο «καπέλο» σε Mac και iPad

Η εταιρεία έχει ήδη αυξήσει τις τιμές σε MacBook και iPad περίπου κατά 20%, σε μία από τις πιο εκτεταμένες ανατιμήσεις στην ιστορία της. Ενδεικτικά, ένα MacBook Air 512 GB ανεβαίνει από 1.099 σε 1.299 δολάρια, ενώ το iPad Pro 256 GB από τα 999 στα 1.199 δολάρια. Παράλληλα, το πιο προσιτό MacBook Neo σημειώνει άνοδο 25%, από τα 599 στα 749 δολάρια, καθώς η Apple προσαρμόζει ομοιόμορφα την τιμολογιακή πολιτική σε όλη τη γκάμα φορητών υπολογιστών και tablets.



Αυξήσεις σε δημοφιλή καταναλωτικά προϊόντα

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στους υπολογιστές, αλλά επεκτείνονται σε προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και premium συσκευές. Το βασικό iPad ανεβαίνει από τα 349 στα 449 δολάρια και το iPad Mini από τα 499 στα 599 δολάρια. Αύξηση καταγράφεται επίσης σε Apple TV, HomePod και Apple Vision Pro, με το τελευταίο να φτάνει τα 3.699 δολάρια. Ενδεικτικά η Apple εφαρμόζει τις παρακάτω ανατιμήσεις στα προϊόντα της στις ΗΠΑ.





iPad: $449 (+$100)

iPad mini: $599 (+$100)

11-inch iPad Air: $749 (+$150)

13-inch iPad Air: $949 (+$200)

11-inch iPad Pro: $1,199 (+$200)

13-inch iPad Pro: $1,499 (+$200)

MacBook Neo: $699 (+$100)

13-inch MacBook Air: $1,299 (+$200)

iMac: $1,499 (+$200)

15-inch MacBook Air: $1,499 (+$200)

M5 MacBook Pro: $1,999 (+$300)

M5 Pro MacBook Pro: $2,499 (+$300)

M4 Max Mac Studio: $2,499 (+$500)

M5 Max MacBook Pro: $4,099 (+$500)

M3 Ultra Mac Studio: $5,299 (+$1,300)

Η «κρίση μνημών» πίσω από τις αυξήσεις

Σύμφωνα με τον απερχόμενο CEO Τιμ Κουκ, οι αυξήσεις τιμών είναι «αναπόφευκτες», καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης έχει εκτοξευθεί λόγω των επενδύσεων σε data centers και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η RAM και ο αποθηκευτικός χώρος, παραδοσιακά από τα πιο φθηνά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, έχουν δει τις τιμές τους να υπερδιπλασιάζονται από το φθινόπωρο του 2025, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών. Η Apple δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να απορροφά αυτό το κόστος, προμηνύοντας νέες ανατιμήσεις σε iPhone, Mac και iPad τους επόμενους μήνες.



Επιπτώσεις για την αγορά τεχνολογίας

Η κίνηση της Apple έρχεται να επιβεβαιώσει τον ευρύτερο φόβο για εκτόξευση στις τιμές τεχνολογίας, καθώς η ζήτηση για μνήμη και αποθηκευτικά μέσα από την AI ανατρέπει τις ισορροπίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι αυξήσεις σε δημοφιλείς σειρές προϊόντων ενδέχεται να πιέσουν τους καταναλωτές, να επηρεάσουν τον ρυθμό αναβάθμισης συσκευών και να ανοίξουν περισσότερο χώρο σε ανταγωνιστές με πιο επιθετική τιμολόγηση.