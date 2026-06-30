Σοβαρή διαρροή δεδομένων της Apple, στα χέρια των hackers στοιχεία για τα νέα μοντέλα

Η διαρροή δεδομένων στην Tata Electronics, έναν από τους βασικούς συνεργάτες της Apple στην Ινδία, αποδεικνύεται πολύ σοβαρότερη απ’ όσο φαινόταν αρχικά, καθώς περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διαδικασίες παραγωγής των επερχόμενων iPhone 18 Pro.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, τα αρχεία που αναρτήθηκαν στο dark web από τη ομάδα ransomware “World Leaks” χαρτογραφούν με ακρίβεια εκατοντάδες εξαρτήματα των νέων μοντέλων, συνδέοντάς τα με τις εταιρείες που τα προμηθεύουν, από chips της κύριας πλακέτας έως στοιχεία της μπαταρίας και του συστήματος κάμερας, πληροφορίες που η Apple κρατά παραδοσιακά μυστικά μέχρι την τελευταία στιγμή.



iPhone 18 Pro drop test videos leaked in a Tata Electronics breach in India



This has to be one of the most insane iPhone leaks in a long time pic.twitter.com/V0E5y4tONy — Noah Cat (@Cartidise) June 30, 2026

Τι αποκαλύπτει η διαρροή για τα iPhone 18 Pro

Τα νέα έγγραφα εμφανίζονται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έξι αρχεία που χαρτογραφούν αναλυτικά τα επιμέρους τμήματα των iPhone 18 Pro και τους αντίστοιχους προμηθευτές τους, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τι κομμάτια χρησιμοποιεί η Apple αλλά και σε ποια σημεία βασίζεται σε πολλαπλούς συνεργάτες ή σε έναν μόνο.

Η αποκάλυψη αυτή φωτίζει τόσο τη διαπραγματευτική της ισχύ όσο και τα ευάλωτα σημεία της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Πολλά από τα αρχεία φέρουν υδατογραφήματα «αποκλειστικό Apple» και εσωτερικά κωδικά ονόματα που παραπέμπουν ευθέως στη γενιά iPhone 18 Pro, ενώ περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά standards που εφαρμόζονται στη γραμμή παραγωγής.



苹果供应链曝重大泄露！



印度供应商 Tata Electronics 遭 World Leaks 攻击，20万+文件、630GB 数据疑似外泄，涉及 iPhone 18 Pro/Pro Max、A20 Pro、C2 基带等资料

塔塔电子已确认遭遇网络攻击，苹果也已启动供应链安全调查。若文件真实性属实，这可能是近年来苹果供应链最严重的信息泄露事件之一 pic.twitter.com/q68zpjsvXS — Poison. (@DeepseaIX) June 27, 2026

Το εύρος της επίθεσης στην Tata Electronics

Η Tata Electronics είχε ήδη επιβεβαιώσει μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, με πάνω από 630GB δεδομένων και περισσότερα από 200.000 αρχεία να καταλήγουν στο dark web, με «θύματα» όχι μόνο την Apple αλλά και άλλους πελάτες όπως η Tesla και η TSMC.

Τα δεδομένα που έχουν διαρρεύσει δεν περιορίζονται σε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά περιλαμβάνουν emails, system logs αρκετών ετών πίσω, ακόμη και αντίγραφα διαβατηρίων εργαζομένων, στοιχείο που ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο για στοχευμένες επιθέσεις.



Another Big Leak from Apple Side



iPhone 18 Pro Series is coming up with latest generation A20 Pro Chip & this time the Significant upgrade will be seen in Heat Dissipation.



The Mechanism is no longer a dual layer Motherboard sandwitching the SoC (PoP Packaging where DRAM and… pic.twitter.com/JzP0EP558U — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) June 30, 2026

Οι αντιδράσεις

Η Apple φέρεται να εξετάζει σε βάθος το περιστατικό και να συνεργάζεται στενά με την Tata για την υιοθέτηση «μακροπρόθεσμων μέτρων ασφαλείας», χωρίς ωστόσο να δίνει δημοσίως πολλές λεπτομέρειες για τα ευρήματά της.

Η Tata, από την πλευρά της, δηλώνει ότι ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης, περιόρισε την πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα και προσέλαβε διεθνή σύμβουλο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρησιακές της λειτουργίες δεν επηρεάστηκαν.



Επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της Apple

Η σημασία του περιστατικού είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η Tata έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Apple εκτός Κίνας, αναλαμβάνοντας ολοένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής iPhone στην Ινδία.

Το γεγονός ότι τόσο ευαίσθητα στοιχεία -όπως η χαρτογράφηση προμηθευτών και τα εσωτερικά standards ποιότητας- βρέθηκαν εκτός ελέγχου ενισχύει τις ανησυχίες για το πόσο εκτεθειμένη μπορεί να είναι η Apple σε επιθέσεις μέσω τρίτων συνεργατών, μια στρατηγική που η ίδια αναπτύσσει προκειμένου να διαφοροποιήσει τη γεωγραφική βάση της παραγωγής της.