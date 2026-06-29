Εντείνεται ο πόλεμος Apple-Ρωσίας - Οι αρχές προτείνουν στους πολίτες το Android

Η κόντρα Ρωσίας-Apple κλιμακώνεται, με τις αρχές τις χώρας να καλούν ανοιχτά τους πολίτες να «περάσουν στο Android» μετά το μπλοκάρισμα βασικών ρωσικών εφαρμογών στο App Store από την Apple. Το επεισόδιο αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κυρώσεις μεταφράζονται πλέον σε άμεσες αλλαγές στο software και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες στην καθημερινότητά τους.



Το μπλοκάρισμα των ρωσικών εφαρμογών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Apple προχώρησε στην αφαίρεση μιας σειράς δημοφιλών ρωσικών εφαρμογών από το App Store, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την VK, έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους της χώρας. Η VK αναφέρει ότι οι εφαρμογές της αφαιρέθηκαν «χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση», παρότι η ίδια δεν βρίσκεται υπό άμεσες αμερικανικές κυρώσεις.

Η Apple, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τις διεθνείς κυρώσεις στις χώρες όπου δραστηριοποιείται και ότι η απόφαση συνδέεται με κανονιστικές υποχρεώσεις και περιορισμούς. Η κίνηση -ωστόσο- είχε άμεσο αντίκτυπο σε δεκάδες εκατομμύρια Ρώσους, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά αυτά τα apps για κοινωνική δικτύωση, επικοινωνία, πλατφόρμες video, e-mail και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.



Η αντίδραση του Κρεμλίνου και το μήνυμα «περάστε σε Android»

Το Κρεμλίνο αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις της Apple «περίεργες» και «αδικαιολόγητες» και απαιτώντας επίσημες εξηγήσεις από την εταιρεία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι θα επανεξετάσουν τη συνέχιση της συνεργασίας με την Apple, αν δεν δοθούν πειστικές απαντήσεις για το μπλοκάρισμα των εφαρμογών.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι οι χρήστες που είναι δυσαρεστημένοι με τις κινήσεις της Apple μπορούν απλώς «να στραφούν σε συσκευές Android», όπου οι εφαρμογές της VK και άλλες ρωσικές υπηρεσίες παραμένουν διαθέσιμες. Η δήλωση λειτουργεί ταυτόχρονα ως πολιτικό μήνυμα και ως έμμεση προώθηση μιας μετάβασης σε πλατφόρμες που η Μόσχα θεωρεί πιο ευέλικτες για το δικό της οικοσύστημα υπηρεσιών.



Υπόβαθρο: Αιτήματα λογοκρισίας και «κυρίαρχο internet»

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τον έλεγχο του ψηφιακού χώρου στη Ρωσία. Το 2025, η Ρωσία ήταν η χώρα με τις περισσότερες αιτήσεις προς την Apple για αφαίρεση εφαρμογών από το App Store (1.213 αιτήματα), πολλά από τα οποία αφορούσαν εφαρμογές τύπου VPN που βοηθούσαν τους χρήστες να παρακάμπτουν την κρατική λογοκρισία. Τα στοιχεία των αναφορών διαφάνεοιας δείχνουν ότι την περίοδο 2022–2024 ,η Apple απομάκρυνε συνολικά 190 εφαρμογές από το ρωσικό App Store κατόπιν αιτήματος του ρυθμιστή Roskomnadzor, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών συνδεδεμένων με την αντιπολίτευση, δυτικά μέσα ενημέρωσης και δεκάδες VPN.

Η ίδια η Apple έχει παραδεχτεί ότι βρίσκεται σε διαρκές δίλημμα: η μη συμμόρφωση με τη ρωσική νομοθεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρες μπλοκάρισμα της λειτουργίας του App Store στη χώρα, ενώ παράλληλα δέχεται πίεση από τις δυτικές κυβερνήσεις να διατηρεί την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ως εργαλείο «ήπιας ισχύος».



Τι σημαίνει για χρήστες και οικοσύστημα

Για τους Ρώσους χρήστες της Apple, η άμεση επίπτωση θα είναι η απώλεια πρόσβασης σε βασικές εγχώριες υπηρεσίες, χωρίς ξεκάθαρο ορίζοντα επαναφοράς. Αυτό μπορεί να επιταχύνει ένα κύμα μετακίνησης προς συσκευές με Android ή προς κινεζικές μάρκες, που συχνά θεωρούνται πιο «συμβατές» με τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της Μόσχας.