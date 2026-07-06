Αναλυτής: «Το iPhone Ultra θα έρθει σε περιορισμένες ποσότητες εντός του 2026»

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple, που αναμένεται να κυκλοφορήσει ως iPhone Ultra, φαίνεται πως δεν θα είναι ένα προϊόν μαζικής παραγωγής στην πρώτη του χρονιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αναλυτή Ming-Chi Kuo, η Apple σχεδιάζει να διαθέσει περιορισμένες ποσότητες στη φάση του λανσαρίσματος, με αποτέλεσμα πολλοί early adopters να χρειαστεί πιθανότατα να περιμένουν εβδομάδες -ίσως και μήνες- μετά την ανακοίνωση για να παραλάβουν τη συσκευή τους. Η παρουσίαση παραμένει στο πλάνο για το καθιερωμένο φθινοπωρινό event του Σεπτεμβρίου, όμως οι πρώτες αποστολές αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα, με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες αγορές και κανάλια διάθεσης.



Παραγγελίες οθονών και η στρατηγική της Apple

Ένδειξη της «συγκρατημένης» στρατηγικής της Apple είναι οι παραγγελίες οθονών που έχουν καταγραφεί για το iPhone Ultra σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς. Η εταιρεία φέρεται να έχει παραγγείλει πολλαπλάσια panels για τα κλασικά iPhone 18 Pro και 18 Pro Max, ενώ οι ποσότητες για το αναδιπλούμενο μοντέλο είναι αισθητά μικρότερες, σηματοδοτώντας ότι το Ultra αντιμετωπίζεται περισσότερο ως premium, niche συσκευή παρά ως mainstream μοντέλο επιπέδου «ναυαρχίδας». Αυτό συμβαδίζει με τη γενικότερη φιλοσοφία της Apple να δοκιμάζει νέα form factors με… προσεκτικές παρτίδες, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο τεχνικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας και να «μετρήσει» σε πραγματικές συνθήκες τη ζήτηση για ένα τόσο ακριβό foldable.



Τεχνικές δυσκολίες και ποιοτικός έλεγχος

Η καθυστέρηση στις αποστολές συνδέεται και με τις τεχνικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το project. Ο μηχανισμός αναδίπλωσης και ο μεντεσές του iPhone Ultra έχουν βρεθεί στο επίκεντρο εκτεταμένων δοκιμών αντοχής, με αναφορές για αστοχίες στις πρώτες παρτίδες δοκιμαστικής παραγωγής που ανάγκασαν την Apple να «παγώσει» προσωρινά το χρονοδιάγραμμα. Μόλις πρόσφατα φαίνεται πως η εταιρεία έκρινε ότι τα βασικά προβλήματα έχουν λυθεί, επιτρέποντας στη συσκευή να μπει στην τελική ευθεία για μαζική παραγωγή.



Τιμή, στόχευση και προοπτική

Οι μέχρι τώρα διαρροές συγκλίνουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμής για το iPhone Ultra, με τα σενάρια να τοποθετούν τη βασική έκδοση κοντά ή και πάνω από τα 2.000 δολάρια, καθιστώντας το μακράν την πιο ακριβή πρόταση στην ιστορία του iPhone. Σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγή και τις καθυστερημένες αποστολές, διαμορφώνεται η εικόνα ενός προϊόντος-βιτρίνας: μιας συσκευής που έχει στόχο να επιδείξει την τεχνολογική δυνατότητα της Apple στα foldables, να δοκιμάσει αντιδράσεις της αγοράς και να «στρώσει το έδαφος» για μελλοντικές γενιές, παρά να κατακτήσει άμεσα μεγάλα μερίδια.

Αν η πρώτη αυτή προσπάθεια κριθεί επιτυχημένη τόσο από άποψη αξιοπιστίας όσο και ζήτησης, είναι πολύ πιθανό οι επόμενες γενιές αναδιπλούμενων iPhone να έρθουν πιο επιθετικά, με διαθεσιμότητα και σταδιακή προσαρμογή της τιμής σε ένα πιο προσιτό επίπεδο για το ευρύτερο κοινό.