H Apple προχώρησε σε αυξήσεις για τις υπηρεσίες Apple Music και Apple One

Η Apple προχωρά σε νέα αύξηση τιμών για τις συνδρομές Apple Music και τα πακέτα Apple One, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται αρχικά στην αγορά των ΗΠΑ και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.



Νέες τιμές για Apple Music στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, το ατομικό πρόγραμμα Apple Music στις Ηνωμένες Πολιτείες ανεβαίνει στα 11,99 δολάρια τον μήνα, από 10,99 δολάρια προηγουμένως, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος πρόσβασης στη μουσική υπηρεσία της Apple για τους μεμονωμένους χρήστες. Παράλληλα, η οικογενειακή συνδρομή γίνεται αισθητά ακριβότερη, καθώς η μηνιαία χρέωση της μετακινείται από τα 16,99 δολάρια στα 19,99 δολάρια, κάτι που επηρεάζει όσους μοιράζονται τον ίδιο λογαριασμό σε πολλές συσκευές μέσα στην ίδια οικογένεια. Αύξηση υπάρχει και στο φοιτητικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον κοστολογείται στα 6,99 δολάρια τον μήνα, αντί για 5,99 δολάρια, μειώνοντας το οικονομικό πλεονέκτημα που απολάμβαναν μέχρι τώρα οι φοιτητές σε σχέση με την standard ατομική συνδρομή.



Αλλαγές και στα πακέτα Apple One

Οι ανατιμήσεις επεκτείνονται και στα πακέτα Apple One, τα οποία συνδυάζουν πολλαπλές υπηρεσίες της εταιρείας (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ και, στην περίπτωση του Premier, Apple Fitness+ και Apple News+) κάτω από μία ενιαία μηνιαία συνδρομή. Στην αγορά των ΗΠΑ, το Family plan του Apple One ανεβαίνει από τα 25,95 δολάρια στα 27,95 δολάρια τον μήνα, ενώ το κορυφαίο Premier plan αυξάνεται από τα 37,95 δολάρια στα 39,95 δολάρια, καθιστώντας ακόμη ακριβότερη την πρόσβαση στο πλήρες οικοσύστημα υπηρεσιών της Apple για πολυμελείς ομάδες. Το βασικό ατομικό πακέτο Apple One παραμένει προς το παρόν αμετάβλητο σε ορισμένες αγορές, ωστόσο σε προηγούμενες αναπροσαρμογές η Apple είχε ήδη ανεβάσει την τιμή του στα 20 δολάρια τον μήνα στις ΗΠΑ (από 16,95 δολάρια).



Αιτιολόγηση από την Apple και προοπτική για άλλες αγορές

Όπως και σε προηγούμενες αναπροσαρμογές, η Apple αποδίδει τις αυξήσεις κυρίως στο αυξημένο κόστος αδειοδοτήσεων για τη μουσική και στο διευρυμένο περιεχόμενο των υπηρεσιών της, ειδικά στην περίπτωση του Apple Music και του Apple TV+. Η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει ότι οι νέες τιμές ενεργοποιούνται άμεσα για τους νέους συνδρομητές, ενώ οι υφιστάμενοι χρήστες θα λάβουν ενημέρωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν χρεωθούν με τα αναπροσαρμοσμένα ποσά, δίνοντάς τους χρόνο να επανεξετάσουν τη συνδρομή τους ή να αλλάξουν πακέτο.



Τι σημαίνει για χρήστες σε Ελλάδα και Ευρώπη

Για την ώρα ότι οι τιμές των συνδρομών Apple Music και Apple One στην Ελλάδα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με το ατομικό Apple Music στα 8,99 ευρώ και το Apple One Individual στα 16,95 ευρώ τον μήνα. Η μέχρι τώρα εμπειρία, πάντως, δείχνει ότι οι αυξήσεις στην αμερικανική αγορά λειτουργούν συχνά ως προάγγελος αντίστοιχων αναπροσαρμογών σε ευρωπαϊκές χώρες λίγους μήνες αργότερα...