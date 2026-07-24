Η Apple ετοιμάζεται να φέρει νέες εκδόσεις του MacBook με περισσότερη RAM

Η Apple φέρεται να προετοιμάζει μια εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας Mac, με νέα μοντέλα που θα καλύψουν σχεδόν κάθε κατηγορία της σειράς μέσα στους επόμενους μήνες και έως το 2027. Σύμφωνα με τις αναφορές, η εταιρεία σχεδιάζει να αναβαθμίσει από το βασικό MacBook Neo μέχρι το MacBook Pro, το iMac, το Mac mini και το Mac Studio, αξιοποιώντας τη ζήτηση για ισχυρότερα συστήματα που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.



Τι νέο έρχεται

Το πιο άμεσο βήμα αναμένεται να γίνει αυτό το φθινόπωρο, με ένα ανανεωμένο 14ιντσο MacBook Pro εισαγωγικού επιπέδου και τα πρώτα νέα iMac μετά από περίπου δύο χρόνια. Στο πλάνο περιλαμβάνονται επίσης νέα MacBook Air, νέες εκδόσεις Mac mini και Mac Studio, καθώς και ένα ανανεωμένο MacBook Pro με πιο ισχυρά chip. Η στρατηγική δείχνει ότι η Apple θέλει να διατηρήσει ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε μοντέλα για καθημερινούς χρήστες, δημιουργούς και επαγγελματίες.



Ο ρόλος του MacBook Neo

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη νέα εποχή έχει το MacBook Neo, το οποίο η Apple παρουσίασε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ως το πιο προσιτό laptop της σειράς Mac. Η συσκευή ξεκινά από τα 699 δολάρια και έρχεται με chip A18 Pro, οθόνη 13 ιντσών Liquid Retina, αλουμινένια σχεδίαση και μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα. Με αυτό το μοντέλο, η Apple επιχειρεί να προσελκύσει χρήστες που θέλουν να περάσουν σε Mac χωρίς να ανεβάσουν δραστικά τον προϋπολογισμό τους.



Η ανανέωση του Mac line-up δεν είναι μόνο αισθητική ή εμπορική, αλλά συνδέεται και με την ευρύτερη στροφή της αγοράς προς τις συσκευές που προσφέρουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται στο hardware τους. Οι αναφορές λένε ότι η Apple βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον για ισχυρά laptops και desktops που μπορούν να χειριστούν απαιτητικές εργασίες τεχνητής νοημοσύνης τοπικά, χωρίς να βασίζονται συνεχώς στο cloud. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι τα νέα chip και οι πιο «καθαρά» διαχωρισμένες βαθμίδες προϊόντων φαίνεται να αποτελούν κεντρικό κομμάτι της επόμενης γενιάς Mac.



Το επόμενο βήμα

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η Apple θα περάσει σε μία από τις πιο επιθετικές ανανεώσεις της γκάμας Mac των τελευταίων ετών. Αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές για τους χρήστες σε διαφορετικά επίπεδα τιμής και ισχύος, αλλά και μια πιο σαφή μετάβαση σε υπολογιστές φτιαγμένους για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να ανακατέψει ξανά την τράπουλα στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών.