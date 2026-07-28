Διαθέσιμα τα iOS 26.6 και iPadOS 26.6 με πολλές ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας

Η Apple κυκλοφόρησε τα iOS 26.6 και iPadOS 26.6, μια σημαντική ενημέρωση που επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ασφάλεια και διορθώνει δεκάδες ευπάθειες σε iPhone και iPad. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, τα patches καλύπτουν συνολικά 78 διορθώσεις σε επίπεδο ασφαλείας.



Τι διορθώνει

Η λίστα των διορθώσεων περιλαμβάνει προβλήματα σε κρίσιμα κομμάτια του συστήματος, όπως το Kernel, το WebKit, το ImageIO, το Wi-Fi stack, τη Siri, το App Store, το Neural Engine και διάφορα frameworks του iOS. Μερικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε κακόβουλη εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση στην «καρδιά» του συστήματος, να ξεφύγει από το sandbox, ή να εκτελέσει κώδικα μέσω ειδικά επεξεργασμένων αρχείων εικόνας ή περιεχομένου στο web.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι διορθώσεις στο WebKit, καθώς αφορούν την μηχανή του browsing που χρησιμοποιείται σε Safari και πολλές λειτουργίες του συστήματος που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Η Apple διόρθωσε επίσης ευπάθειες στο Wi-Fi, καθώς και σφάλματα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα σε συσκευές με φυσική πρόσβαση.



Τι αλλάζει πέρα από την ασφάλεια

Παρότι το update είναι κυρίως εστιασμένο σε θέματα ασφάλειας, η Apple προσθέτει και μικρότερες βελτιώσεις στην εμπειρία χρήσης. Το iOS 26.6 βελτιστοποιεί το Spotlight search index ώστε η συσκευή να προετοιμαστεί για το iOS 27 και τις μεγάλες αλλαγές που αναμένονται εκεί, ειδικά σε Spotlight και Siri. Παράλληλα, προσθέτει και ένα νέο μηχανισμό ειδοποιήσεων με τίτλο “Blocked Contacts Limit Reached”, μια μικρή αλλά πρακτική αλλαγή για τη διαχείριση αποκλεισμένων επαφών.



Γιατί πρέπει να εγκατασταθεί

Η Apple δεν αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες ευπάθειες αξιοποιούνταν ενεργά, όμως το εύρος των διορθώσεων δείχνει ότι πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές ενημερώσεις της τρέχουσας γενιάς. Ειδικά επειδή καλύπτει τον πυρήνα του συστήματος, τη web engine και στοιχεία που επηρεάζουν την καθημερινή χρήση, η εγκατάσταση του update θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για κάθε συμβατή συσκευή. Η ενημέρωση είναι ήδη διαθέσιμη για συμβατά iPhone και iPad και μπορεί να εγκατασταθεί από τις Ρυθμίσεις, στην ενότητα Γενικά και μετά στο «Ενημέρωση λογισμικού».