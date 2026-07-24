H Apple φαίνεται πως διέκοψε την ανάπτυξη των AirPods Ultra 2

Η Apple φέρεται να έχει αναστείλει προσωρινά την ανάπτυξη των AirPods Ultra 2, των premium ασύρματων ακουστικών που σύμφωνα με τις φήμες θα έφερναν για πρώτη φορά κάμερες και πιο προχωρημένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η πληροφορία προέρχεται από διαρροή σε κοινωνικό δίκτυο και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την εταιρεία, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το μέλλον της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων.



Τι ξέραμε μέχρι τώρα

Οι προηγούμενες αναφορές ήθελαν τα AirPods Ultra 2 να τοποθετούνται ψηλά στη γκάμα της Apple και να προορίζονται για κυκλοφορία προς τα τέλη του 2027. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των φημών ήταν οι ενσωματωμένες κάμερες, οι οποίες θα επέτρεπαν σε Siri και Apple Intelligence να αναλύουν το οπτικό περιβάλλον του χρήστη και να δίνουν πιο «έξυπνες» απαντήσεις με βάση όσα βλέπει εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα έκανε να μοιάζουν περισσότερο με wearable με λειτουργίες AI παρά με ένα συνηθισμένο ζευγάρι ακουστικών.



Γιατί προκλήθηκε το «πάγωμα»

Οι σχετικές πληροφορίες δεν εξηγούν ξεκάθαρα τον λόγο της αναστολής, αλλά αρκετές αναφορές συνδέουν την κίνηση με τις ευρύτερες προτεραιότητες της Apple γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα επόμενα wearable της. Με απλά λόγια, η εταιρεία φαίνεται να αξιολογεί ξανά πού αξίζει να κατευθύνει τους πόρους της, ιδιαίτερα αν το οικοσύστημα λογισμικού και οι δυνατότητες της Siri δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμες για ένα τόσο φιλόδοξο προϊόν.

Η απόφαση, πάντως, δεν σημαίνει απαραίτητα οριστική ακύρωση. Και οι δύο πλευρές των σχετικών αναφορών συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο, ότι δεν μιλάμε για οριστική εγκατάλειψη του προϊόντος. Αν η Apple κρίνει ότι οι τεχνολογικές προϋποθέσεις έχουν πλέον ωριμάσει, το project θα μπορούσε να επανεκκινήσει και να παραμείνει εντός του αρχικού χρονικού ορίζοντα για το τέλος του 2027.



Το μεγαλύτερο ερώτημα

Το πραγματικό ζητούμενο είναι αν η Apple θέλει όντως να λανσάρει ακουστικά που «βλέπουν» το περιβάλλον ή αν προτιμά να περιμένει μέχρι να έχει πιο ώριμο λογισμικό για να στηρίξει ένα τόσο φιλόδοξο χαρακτηριστικό ΑΙ. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δείχνει ότι η επόμενη γενιά wearables δεν θα κρίνεται μόνο από τον ήχο, αλλά και από το πόσο έξυπνα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους.