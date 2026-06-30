Νέα διαρροή αποκαλύπτει χαρακτηριστικά των iPhone 18, iPhone 18e και iPhone Air 2

Η Apple φαίνεται να διαμορφώνει μια ξεκάθαρη «ιεραρχία» στις οθόνες της επόμενης γενιάς iPhone, με νέα διαρροή να αποκαλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά στις οθόνες των iPhone 18, iPhone 18e και iPhone Air 2. Οι πληροφορίες προέρχονται από την εφοδιαστική αλυσίδα και επικεντρώνονται σε μεγέθη, τεχνολογία panel και ρυθμούς ανανέωσης, ρίχνοντας φως στο πως η εταιρεία διαφοροποιεί τις εμπειρίες μεταξύ entry, mid-tier και πιο premium μοντέλων.



iPhone 18e: το «βασικό» με οθόνη 60Hz

Το iPhone 18e παρουσιάζεται ως ο απόλυτα entry-level εκπρόσωπος της σειράς, καθώς φημολογείται ότι θα διατηρήσει οθόνη 6,12 ιντσών με ανάλυση περίπου 1,5K και ρυθμό ανανέωσης 60Hz. Η Apple, σύμφωνα με τη διαρροή, δεν σκοπεύει να φέρει ProMotion ή Always-On Display σε αυτό το μοντέλο, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη στρατηγική των προηγούμενων «e» εκδόσεων, όπου τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά περιορίζονται για να κρατήσουν χαμηλότερο το κόστος.



iPhone 18 και iPhone Air 2: LTPO OLED στα 120Hz

Εκεί όπου η Apple φαίνεται να ανεβάζει τον πήχη είναι στα iPhone 18 και iPhone Air 2, τα οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα υιοθετήσουν LTPO OLED panels με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και ανάλυση 1,5K. Για το iPhone 18 αναφέρεται μέγεθος γύρω στις 6,3 ίντσες, ενώ το iPhone Air 2 ανεβαίνει στις 6,55 ίντσες, προσφέροντας μια λίγο μεγαλύτερη επιφάνεια θέασης σε όσους αναζητούν κάτι πιο άνετο χωρίς να πάνε σε Pro Max. Η επιλογή LTPO στα mid-tier μοντέλα σημαίνει καλύτερη διαχείριση ενέργειας σε υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και πιο ομαλή εμπειρία, ιδιαίτερα στο scrolling και στο gaming, διαφοροποιώντας καθαρά αυτά τα μοντέλα από το 18e.



Dynamic Island και διαφοροποίηση από τα Pro

Η διαρροή αναφέρει ότι iPhone 18 και iPhone Air 2 θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το κλασικό Dynamic Island, όπως το γνωρίζουμε από τις τελευταίες γενιές, την ώρα που τα iPhone 18 Pro αναμένεται να πειραματιστούν με πιο προχωρημένες λύσεις, όπως Face ID κάτω από την οθόνη. Αυτό αφήνει ένα σαφές χάσμα στο κομμάτι του περιβάλλοντος χρήσης: τα μη-Pro μοντέλα παραμένουν στο γνώριμο οπτικό μοτίβο με εμφανή τη «νησίδα» στο επάνω μέρος, ενώ τα Pro εξελίσσονται προς πιο «καθαρό» panel.





Η εικόνα που δίνουν οι διαρροές είναι ότι μόνο το iPhone 18e θα παραμείνει στα 60Hz, ενώ τα iPhone 18 και Air 2 ανεβαίνουν στα 120Hz, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο κίνητρο αναβάθμισης για όσους ενδιαφέρονται για πιο ομαλή εμπειρία. Παράλληλα, αναφέρεται πως η Apple σχεδιάζει «σπαστό» λανσάρισμα: τα iPhone 18 Pro και οι νεότερες συσκευές (όπως το νέο foldable) θα εμφανιστούν πρώτα, τον Σεπτέμβριο του 2026, με τα iPhone 18, 18e και Air 2 να έρχονται σε δεύτερο χρόνο, κάποια στιγμή στο πρώτο μισό του 2027.