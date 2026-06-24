Νέες ενδείξεις για το iPhone Fold δείχνουν πως θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το πολυαναμενόμενο «άλμα» στα foldables, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε παρουσίαση του πρώτου iPhone Fold μέσα στον Σεπτέμβριο, παράλληλα με τη σειρά iPhone 18. Παρότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του παραμένει «θολή», οι πληροφορίες από αναλυτές και διαρροές δείχνουν ότι το φθινόπωρο θα είναι τουλάχιστον η στιγμή των επίσημων αποκαλυπτηρίων.



Η εικόνα γύρω από την ημερομηνία

Σύμφωνα με αναφορές του Bloomberg και σειράς αναλυτών, η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει το iPhone Fold στο καθιερωμένο event του Σεπτεμβρίου, μαζί με τα iPhone 18 και iPhone 18 Pro. Ωστόσο, το αναδιπλούμενο μοντέλο δεν αναμένεται να βρεθεί άμεσα στα ράφια, καθώς εκτιμάται ότι οι πρώτες αποστολές προς τους καταναλωτές θα ακολουθήσουν εβδομάδες ή και μήνες αργότερα, πιθανώς προς τα τέλη του 2026 ή ακόμη και το 2027, λόγω περιορισμένης παραγωγής και αυξημένης ζήτησης.



Σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για σχεδιασμό τύπου «βιβλίου», με εξωτερική οθόνη περίπου 5,5 ιντσών και εσωτερική OLED 7,7–7,8 ιντσών, στοχεύοντας σε χρήση τόσο ως κλασικό smartphone όσο και ως μικρό tablet. Η συσκευή αναμένεται να ενταχθεί στην premium κατηγορία, με τιμή που εκτιμάται μεταξύ 2.000 και 2.500 δολαρίων, καθιστώντας το iPhone Fold το ακριβότερο iPhone μέχρι σήμερα. Γίνεται επίσης λόγος για εξελιγμένο μηχανισμό μεντεσέδων και σχεδόν αόρατη τσάκιση, καθώς και ειδικές προσαρμογές στο iOS 27 που αποκαλύφθηκαν μέσα από κώδικα στη beta του λειτουργικού iOS.



Η στρατηγική της Apple στα foldables

Η Apple φαίνεται να ακολουθεί τη γνωστή της τακτική: μπαίνει καθυστερημένα σε μια ώριμη πλέον αγορά, επιδιώκοντας να διαφοροποιηθεί με έμφαση στην ποιότητα εμπειρίας και την ενσωμάτωση στο οικοσύστημά της. Με τις Samsung και Google να έχουν ήδη αρκετές γενιές foldables, το iPhone Fold καλείται να πείσει το κοινό τόσο με την αντοχή του hardware όσο και με το πώς αξιοποιεί τον επιπλέον χώρο οθόνης για παραγωγικότητα, gaming και multimedia.

Αν οι εκτιμήσεις για περιορισμένη διαθεσιμότητα επιβεβαιωθούν, το πρώτο foldable της Apple ίσως λειτουργήσει περισσότερο ως «βιτρίνα» τεχνολογίας και proof of concept για το μέλλον της σειράς iPhone, παρά ως… μαζικό προϊόν από την πρώτη χρονιά.