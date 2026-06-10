iPhone 18 Pro: Πληροφορίες μιλούν για τις διαστάσεις του νέου μοντέλου

Οι πρώτες διαρροές για το iPhone 18 Pro Max αποκαλύπτουν ότι η Apple ετοιμάζει ένα μεγαλύτερο αλλά όχι παχύτερο «max» μοντέλο, με ελαφρώς αυξημένο ύψος και πλάτος αλλά ίδια στιβαρή σχεδίαση.



Διαστάσεις και πάχος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται insiders της αγοράς τεχνολογίας, όπως το Ice Universe, το iPhone 18 Pro Max θα έχει πάχος 8,75 χιλιοστά, ίδιο με του iPhone 17 Pro Max. Η συσκευή λέγεται ότι θα μετρά περίπου 163,4 χιλιοστά σε ύψος και 78 χιλιοστά σε πλάτος, κάτι που το καθιστά ελαφρώς ψηλότερο και φαρδύτερο από τον προκάτοχό του. Παρά την αύξηση στις διαστάσεις, η Apple φαίνεται να διατηρεί το ίδιο γενικό προφίλ με επίπεδα πλαϊνά και premium υλικά, στοχεύοντας σε καλύτερη εκμετάλλευση της πρόσοψης και μεγαλύτερη μπαταρία.



Οθόνη και εργονομία

Οι διαρροές συγκλίνουν στο ότι το iPhone 18 Pro Max θα διατηρήσει οθόνη περίπου 6,9 ιντσών, με πολύ υψηλή αναλογία οθόνης προς σώμα. Το ελαφρώς μεγαλύτερο σώμα αναμένεται να επιτρέψει πιο λεπτά περιθώρια γύρω από την οθόνη και ίσως μικρές αλλαγές στη θέση των καμερών και των πλήκτρων για καλύτερη εργονομία στο χέρι, παρά το αυξημένο αποτύπωμα. Παρότι θα είναι ένα από τα πιο ογκώδη iPhone μέχρι σήμερα, η συνολική αίσθηση δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί δραματικά για όσους είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα μοντέλα Pro Max.



Πάχος, βάρος και μπαταρία

Ενώ το πάχος του θα παραμένει στα 8,75 χιλιοστά, αναλυτές και leakers εκτιμούν ότι το βάρος ίσως ξεπεράσει τα 240 γραμμάρια, λόγω μεγαλύτερης μπαταρίας που θα ξεπερνάει τα 5.100 mAh. Αυτό σημαίνει ότι η Apple φαίνεται να «κλειδώνει» το form factor και να αξιοποιεί τον επιπλέον όγκο για βελτιωμένη αυτονομία και πιθανές αναβαθμίσεις στο camera module.

Φυσικά, όλα αυτά παραμένουν ανεπιβεβαίωτα μέχρι την επίσημη παρουσίαση, αλλά συνθέτουν μια αρκετά συνεκτική εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το κορυφαίο iPhone της σειράς 18 που θα γνωρίσουμε τον Σεπτέμβριο.