Πληροφορίες για παρουσίαση των iPhone 18 Pro στις 8 Σεπτεμβρίου

Η Apple ετοιμάζεται για ένα από τα πιο κομβικά events στην ιστορία του iPhone, με τις τελευταίες διαρροές να «κλειδώνουν» τη σειρά iPhone 18 Pro, αλλά και το πρώτο foldable iPhone, για τις 8 Σεπτεμβρίου του 2026.



Πότε περιμένουμε το event

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η Apple σχεδιάζει να ακολουθήσει ξανά το παραδοσιακό της μοτίβο, dηλαδή, παρουσίαση του νέου iPhone τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, την πρώτη Τρίτη ή Τετάρτη μετά την Labor Day στις ΗΠΑ.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η πιο πιθανή ημερομηνία για την εκδήλωση της αμερικανικής εταιρείας ορίζεται για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Η λογική πίσω από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι απόλυτα συμβατή με την τακτική της Apple τα τελευταία χρόνια, καθώς σχεδόν κάθε γενιά iPhone αποκαλύπτεται το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, η εμπορική διάθεση της σειράς συνήθως ξεκινά την επόμενη ή τη μεθεπόμενη Παρασκευή, κάτι που σημαίνει πως θα δούμε κυκλοφορία προς τα μέσα Σεπτεμβρίου για τα κλασικά μοντέλα στις πρώτες αγορές.



Η σειρά iPhone 18: Pro, Pro Max και τα υπόλοιπα μοντέλα

Η φετινή οικογένεια συσκευών αναμένεται να περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα, τα iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και το νέο foldable, που στις διαρροές αναφέρεται ως iPhone Ultra. Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα συνεχίσουν να τοποθετούνται ως οι «ναυαρχίδες» με τις πιο προηγμένες κάμερες, επεξεργαστές και δυνατότητες AI, πάνω από τα πιο βασικά μοντέλα iPhone 18 και iPhone 18 Air.

Οι αναλυτές τονίζουν για άλλη μια φορά για τις πιθανές αυξήσεις τιμών σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με το iPhone 18 Pro να αναμένεται στην αγορά περίπου στα 1.200–1.300 δολάρια και το Pro Max ακόμη υψηλότερα.



Το πρώτο foldable iPhone: iPhone Ultra

Το highlight του event, εφόσον δεν αλλάξει το πλάνο, αναμένεται να είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο οι περισσότερες πηγές αποκαλούν iPhone Ultra ή iPhone Fold. Η συσκευή λέγεται ότι θα έχει σχεδιασμό βιβλίου, δηλαδή αναδιπλούμενη εσωτερική οθόνη σε αναλογία περίπου 4:3, πιο πλατιά από τα αντίστοιχα Galaxy Z Fold, με στόχο καλύτερη εμπειρία browsing, εργασίας και παρακολούθησης multimedia.

Οι φήμες θέλουν το iPhone Ultra να εξοπλίζεται με το νέο chipset A20, μεγάλη μπαταρία άνω των 5.500 mAh και οθόνη με ελάχιστη ορατή τσάκιση, στοιχεία που δείχνουν ότι η Apple στοχεύει σε αντοχή και premium εμπειρία. Το μοντέλο θα «τρέχει» iOS 27 σε προσαρμοσμένη έκδοση για foldables, με βελτιστοποιήσεις σε multitasking, split-screen και διαχείριση παραθύρων.



Διαθεσιμότητα και ενδεχόμενοι περιορισμοί

Παρότι η τρέχουσα εικόνα δείχνει ταυτόχρονη παρουσίαση iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και iPhone Ultra, δεν είναι σαφές αν όλα θα κυκλοφορήσουν την ίδια ημερομηνία. Αναφορές κάνουν λόγο για πιθανές περιορισμένες ποσότητες στο μοντέλο foldable και ενδεχόμενη μεταφορά της κυκλοφορίας του προς τον Οκτώβριο, λόγω πολυπλοκότητας στην παραγωγή.

Παρά τα ερωτηματικά στη διαθεσιμότητα, οι πηγές συμφωνούν ότι το foldable θα παραμείνει κοντά στο κλασικό χρονοδιάγραμμα των iPhone 18 Pro, ώστε να κεφαλαιοποιηθεί ο ενιαίος επικοινωνιακός «θόρυβος» της σειράς. Αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω, το event του Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την ανανέωση της σειράς Pro, αλλά και την είσοδο της Apple στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της αγοράς smartphones, αυτή των foldables.