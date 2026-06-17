Ξεκίνησε η διάθεση του Android 17 για τα πρώτα smartphones

Η Google λανσάρει επίσημα το Android 17 μαζί με νέο June Pixel Drop και το Wear OS 7, εστιάζοντας σε AI, multitasking και στενότερη διασύνδεση κινητού–wearables. Η διάθεση ξεκινά από τα Pixel smartphones και τα Pixel Watch, με τα υπόλοιπα Android και συμβατά smartwatches να ακολουθούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το νέο βήμα

Η τελική έκδοση του Android 17 είναι ήδη διαθέσιμη για συμβατά μοντέλα Google Pixel, σηματοδοτώντας το τέλος της beta φάσης και την αρχή του ευρύτερου rollout. Η Google επιβεβαιώνει ότι άλλες συσκευές Android θα αρχίσουν να την λαμβάνουν σταδιακά μέσα στο 2026, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον πάροχό τους.

Η νέα έκδοση δίνει ιδιαίτερο βάρος σε βελτιώσεις multitasking, με παράθυρα τύπου «φούσκα» που επιτρέπουν στους χρήστες να «τρέχουν» apps σε μικρά, μετακινούμενα overlays για πιο ευέλικτη παράλληλη χρήση. Παράλληλα, προστίθεται το Screen Reaction mode για πιο προηγμένη εγγραφή οθόνης, καθώς και δυνατότητα για gaming δυνατότητες σε δύο οθόνες, ειδικά σχεδιασμένη για τα foldables.

June Pixel Drop: AI στον πυρήνα της εμπειρίας

Μαζί με το Android 17, η Google φέρνει ένα ιδιαίτερα «φορτωμένο» June Pixel Drop που αξιοποιεί τα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Στα Pixel, το Gemini Omni επιτρέπει πλέον επεξεργασία βίντεο μέσα από συνομιλία με το chatbot, αφού ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κοψίματα και μείξεις ή ακόμη και δημιουργία νέου clip μόνο με εντολές που δίνει μέσω κειμένου.

Το Lyria 3, το νέο μοντέλο δημιουργίας μουσικής της Google, έρχεται επίσης στα Pixel, επιτρέποντας δημιουργία κομματιών με βάση περιγραφές, ρυθμό ή ακόμη και εικόνες που «ντύνουν» το track. Παράλληλα, το AudioLM ενισχύει τις δυνατότητες speech to speech και μετάφρασης φωνής σε επιλεγμένα μοντέλα Pixel, φέρνοντας πιο φυσικές φωνητικές μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο.

Νέα Wear OS 7: Live Updates και ασφάλεια στον καρπό

Στο οικοσύστημα wearables, η Google λανσάρει το Wear OS 7 για Pixel Watch, με rollout που θα επεκταθεί σε περισσότερα smartwatches αργότερα. Το highlight είναι τα Android Live Updates απευθείας στον καρπό, ώστε ο χρήστης να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο σκορ αγώνων, τις παραδόσεις του φαγητού του, τη γυμναστική του και άλλες ειδοποιήσεις χωρίς να βγάλει το κινητό από την τσέπη.

Το Wear OS 7 ενισχύει επίσης τον έλεγχο του ευρύτερου οικοσυστήματος Android: από το ρολόι μπορεί κανείς να διαχειριστεί τι παίζει στα ακουστικά ή τα ηχεία του, ενώ υποστηρίζεται και προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν με smart glasses. Σε επίπεδο ασφάλειας, το Emergency Sharing εκμεταλλεύεται τους αισθητήρες του Pixel Watch για να ανιχνεύει πτώσεις, τροχαία ή απώλεια σφυγμού και να καλεί αυτόματα υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και επαφές.

Ενισχύοντας την αγορά του Android

Με το Android 17 και το Wear OS 7, η Google «κλειδώνει» τη στρατηγική της γύρω από τη βαθιά ενσωμάτωση AI σε όλα τα επίπεδα του οικοσυστήματος. Οι συσκευές Pixel λειτουργούν ως βιτρίνα των δυνατοτήτων του Gemini, του Lyria 3 και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, πριν αυτά φτάσουν σε ευρύτερο κοινό μέσω τρίτων.



