Ήττα της Google στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρώπης, θα πληρώσει πρόστιμο 4,1 δισεκ. ευρώ

Η Google υπέστη μια από τις πιο ηχηρές νομικές ήττες της στην Ευρώπη, καθώς το Ανώντατο Δικαστήριο απέρριψε την τελική έφεσή της και επικύρωσε οριστικά το πρόστιμο-μαμούθ ύψους 4,1 δισ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω του Android. Πρόκειται για την τελευταία πράξη μιας δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε το 2018, όταν η Κομισιόν επέβαλε αρχικά πρόστιμο 4,34 δισ. ευρώ στην εταιρεία, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε το λειτουργικό της σύστημα για να «κλειδώσει» κατασκευαστές και χρήστες στο οικοσύστημα των υπηρεσιών της.



Οι κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η υπόθεση αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η Google διαχειριζόταν το Android στα smartphones, μέσω συμβολαίων με τους κατασκευαστές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εταιρεία απαιτούσε την προεγκατάσταση του Google Search και του browser Chrome ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Play Store, ενώ προσέφερε οικονομικά κίνητρα σε κατασκευαστές και παρόχους ώστε να μη διανέμουν συσκευές με προεγκατεστημένες ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης. Αυτές οι πρακτικές κρίθηκαν ως παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς ενίσχυαν αθέμιτα τη θέση της Google στην αγορά online αναζήτησης και διαφήμισης.



Από το αρχικό πρόστιμο στο «ψαλίδισμα» και την τελική απόφαση

Μετά την απόφαση του 2018, η Google προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο το 2022 επιβεβαίωσε κατά βάση τα ευρήματα της Επιτροπής, αλλά μείωσε το πρόστιμο στα 4,1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία και η μητρική της, Alphabet, κατέθεσαν νέα έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης, ελπίζοντας να ακυρώσουν ή να μειώσουν περαιτέρω την κύρωση, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αφού η προσφυγή απορρίφθηκε και το ποσό επικυρώθηκε. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι η Google «καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της» στην αγορά αναζήτησης μέσω των πρακτικών που συνδέονται με το Android, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για «αποτελεσματικές και αποτρεπτικές» κυρώσεις.



Τι σημαίνει για τη Google και την ΕΕ

Το πρόστιμο των 4,1 δισ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και εντάσσεται σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν κοστίσει συνολικά σχεδόν 11 δισ. ευρώ στην Google στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η απόφαση θεωρείται σημαντική νίκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιδιώκει να δείξει ότι μπορεί να θέτει όρια στους τεχνολογικούς γίγαντες και να επιβάλλει τους κανόνες του ανταγωνισμού σε πλατφόρμες που επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.