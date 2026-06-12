Η Google μειώνει τη συνδρομή των πακέτων ΑΙ Plus και διπλασιάζει τον αποθηκευτικό χώρο

Η Google αναδιαμορφώνει επιθετικά τη στρατηγική της στις συνδρομές της τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας την τιμή του πιο προσιτού πακέτου Google AI Plus και ταυτόχρονα διπλασιάζοντας τον αποθηκευτικό χώρο που προσφέρει. Η μηνιαία χρέωση πέφτει από τα 7,99 δολάρια στα 4,99 δολάρια (ή το αντίστοιχο τοπικό ποσό), ενώ το cloud storage ανεβαίνει από 200GB σε 400GB για όλους τους συνδρομητές. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στις συνδρομές AI, με την Google να επιχειρεί να κάνει τις υπηρεσίες Gemini πιο ελκυστικές στο ευρύ κοινό, αλλά και να πιέσει άμεσα ανταγωνιστές όπως το OpenAI και η Microsoft.



Τι περιλαμβάνει το πακέτο Google AI Plus

Το Google AI Plus είναι το entry level πληρωμένο πακέτο της εταιρείας για πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, πάνω από αυτά που προσφέρει δωρεάν ο λογαριασμός Google. Με τη συνδρομή, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα Gemini μέσα από την εφαρμογή Gemini και τα προϊόντα της Google, όπως Gmail, Docs, Drive, Photos και άλλα. Στη συνδρομή περιλαμβάνεται πλέον 400GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud, που αξιοποιείται ενιαία για Google Drive, Gmail και Google Photos. Όπως και στο Google One, τα προνόμια μπορούν να μοιραστούν με έως και πέντε μέλη οικογένειας, επιτρέποντας σε ολόκληρο το household να χρησιμοποιεί τα AI features και τον επιπλέον χώρο χωρίς ξεχωριστές συνδρομές.



Παγκόσμια διάθεση και τοπικές τιμές

Το Google AI Plus έχει ήδη επεκταθεί σε δεκάδες αγορές διεθνώς, και από τις αρχές του 2026 διατίθεται σε όλες τις χώρες όπου υποστηρίζονται τα AI προγράμματα της Google, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ και της Ελλάδας. Οι τιμές προσαρμόζονται ανά χώρα, αλλά η νέα πολιτική προβλέπει ενιαία μείωση στο επίπεδο των 4,99 δολαρίων ή του αντίστοιχου τοπικού νομίσματος, κάτι που μεταφράζεται σε αντίστοιχα χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Σε αρκετές αγορές, η Google συνοδεύει την αλλαγή τιμολόγησης και με επιπλέον προσφορές, όπως έκπτωση για τους πρώτους μήνες ή προσωρινά promo για να δοκιμάσουν οι χρήστες τις AI δυνατότητες με ακόμα χαμηλότερο κόστος. Οι υπάρχοντες συνδρομητές δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια: ο διπλάσιος χώρος εμφανίζεται στους λογαριασμούς τους μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η νέα χαμηλότερη τιμή θα φανεί αυτόματα στον επόμενο κύκλο χρέωσης.



Σχέση με τα υπόλοιπα AI πακέτα της Google

Πάνω από το AI Plus, η Google προσφέρει τα ακριβότερα πακέτα AI Pro και AI Ultra, τα οποία αυξάνουν τα όρια χρήσης, προσθέτουν πιο ισχυρά μοντέλα (όπως Gemini 3.1 Pro) και δίνουν περισσότερα credits για δημιουργία video με Veo και άλλα εργαλεία. Με τη μείωση της τιμής στο AI Plus, η εταιρεία ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα σε πολύ μεγαλύτερο κοινό, κρατώντας τα Pro/Ultra για power users, επαγγελματίες δημιουργούς και επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι χρήστες του Google One Premium 2TB συνεχίζουν να αποκτούν πρόσβαση στα προνόμια του AI Plus χωρίς επιπλέον χρέωση, καθώς η Google έχει «δέσει» τα προγράμματα αποθήκευσης με τα AI features σε ενιαία συνδρομητική λογική.



Το μήνυμα της Google στον πόλεμο τιμών του AI

Με την τιμή να πέφτει στα 4,99 δολάρια και τον χώρο να ανεβαίνει στα 400GB, το Google AI Plus γίνεται αισθητά πιο ανταγωνιστικό απέναντι στις προτάσεις άλλων παικτών της αγοράς, αλλά και απέναντι στο ίδιο το Google One. Η κίνηση στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Google θέλει να κλειδώσει τους χρήστες πιο βαθιά στο οικοσύστημά της, προσφέροντας περισσότερη αξία με λιγότερα χρήματα, πριν εκείνοι επιλέξουν εναλλακτικές AI πλατφόρμες.