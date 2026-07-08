Στις 12 Αυγούστου παρουσιάζονται τα νέα Google Pixel smartphones

Η Google αποκάλυψε επίσημα πότε θα παρουσιάσει τη νέα σειρά Pixel 11, επιβεβαιώνοντας ότι τα επόμενα Android flagships της θα κάνουν πρεμιέρα μέσα στον Αύγουστο, σε ένα ακόμη event «Made by Google» με έντονη έμφαση στο AI. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι η οικογένεια των νέων συσκευών θα περιλαμβάνει 4 μοντέλα, με στόχο να καλύψει τόσο την mainstream αγορά, όσο και τους χρήστες που ψάχνουν κάτι πιο premium ή foldable συσκευή.



Ημερομηνία παρουσίασης και event Pixel 11

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση και τα συνοδευτικά teasers, η Google θα παρουσιάσει επίσημα τη σειρά Pixel 11 σε ένα καλοκαιρινό event «Made by Google», το οποίο έχει τοποθετηθεί χρονικά στα μέσα προς τέλη Αυγούστου. Η εταιρεία διατηρεί έτσι τη στρατηγική των τελευταίων ετών, φέρνοντας τα νέα Pixel λίγο πριν τον καθιερωμένο κύκλο ανακοινώσεων της Apple, με στόχο να κερδίσει προσοχή και μερίδιο συζήτησης στον χώρο των premium smartphones. Όπως και στις προηγούμενες γενιές, αναμένεται ζωντανή αναμετάδοση της εκδήλωσης μέσω YouTube και της επίσημης ιστοσελίδας της Google, ενώ οι προπαραγγελίες παραδοσιακά θα ανοίξουν την ίδια ημέρα της παρουσίασης. Η εμπορική διάθεση τοποθετείται για τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από τις βασικές αγορές και επεκτεινόμενη σταδιακά σε άλλες.

Google Pixel event - August 12 pic.twitter.com/Veo1RCJN7j — Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2026

Τέσσερα μοντέλα στη σειρά Pixel 11

Η σειρά Pixel 11 αναμένεται να αποτελείται από τέσσερα μοντέλα: τα Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL και Pixel 11 Pro Fold, καλύπτοντας έτσι διαφορετικές κατηγορίες χρήσης και budget. Τα τρία «κλασικά» μοντέλα τύπου “bar” θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα, ενώ το Pixel 11 Pro Fold μπορεί να φτάσει στην αγορά με μερικές εβδομάδες καθυστέρηση. Η σειρά Pixel 11 τοποθετείται έτσι ως κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας για το Android μέσα στο 2026, με δυνατή ενσωμάτωση υπηρεσιών και λειτουργιών AI.



Tensor G6, AI λειτουργίες και επερχόμενες αναβαθμίσεις

Στο επίκεντρο της αναβάθμισης βρίσκεται το νέο Tensor G6, το custom SoC της Google που αναμένεται να κατασκευάζεται σε διαδικασία 2nm, προσφέροντας καλύτερη αποδοτικότητα και επιδόσεις, ειδικά στα του ΑΙ. Μαζί του έρχεται και το νέο Titan M3 για ασφάλεια, καθώς και το modem MediaTek M90 για βελτιωμένη συνδεσιμότητα 5G, στοιχεία που καθιστούν τη σειρά Pixel 11 περισσότερο και ασφαλή και… μόνιμα συνδεδεμένη.

Σε επίπεδο κάμερας, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περιορισμένες αλλαγές στο hardware, αλλά πιο «βαθιά» ενσωμάτωση του AI στη φωτογραφία και το video και ακόμη πιο στενή σύνδεση με το οικοσύστημα Gemini. Η σχεδίαση αναμένεται να παραμείνει η χαρακτηριστική για τα Pixel, με την οριζόντια μπάρα κάμερας σε πιο καθαρό μαύρο, επίπεδες πλευρές και λεπτότερα περιθώρια, προσφέροντας μια πιο ώριμη, αλλά αναγνωρίσιμη αισθητική.



Γιατί επιμένει η Google στο καλοκαιρινό λανσάρισμα

Η μετατόπιση των παρουσιάσεων και κυκλοφοριών των Google Pixel από τον Οκτώβριο στον Αύγουστο είναι στρατηγική κίνηση, που επιτρέπει στην Google να προηγείται των ετήσιων εκδηλώσεων της Apple για το iPhone και να παρουσιάζει πρώτη τις νέες δυνατότητες της πλατφόρμας της στα της τεχνητής νοημοσύνης.