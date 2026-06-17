Πλέον μπορείτε να πετάξετε εικονικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη με το Google Earth

Η Google ενεργοποιεί ένα νέο, δωρεάν εξομοιωτή πτήσεων απευθείας μέσα από το Google Earth στον browser, επιτρέποντας στους χρήστες να πετούν με εικονικό αεροπλάνο πάνω από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Η λειτουργία λανσαρίστηκε στα μέσα Ιουνίου και ανοίγει τον δρόμο για μια πιο παιχνιδιάρικη και εύκολη εξερεύνηση του πλανήτη.

Νέα λειτουργία flight simulator στο Google Earth

Το νέο εργαλείο προστίθεται στην web έκδοση του Google Earth και μετατρέπει την τρισδιάστατη απεικόνιση του κόσμου σε ένα βασικό, αλλά εντυπωσιακό flight simulator. Οι χρήστες μπορούν να απογειωθούν από πόλεις, αεροδρόμια ή να ξεκινήσουν κατευθείαν πάνω από τοπία όπως βουνά, ακτές και μνημεία, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα τρισδιάστατη χαρτογράφηση της πλατφόρμας.

Η Google είχε προσφέρει παλαιότερα flight simulator μόνο μέσω της εφαρμογής Google Earth Pro στο desktop, όμως είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχη εμπειρία γίνεται διαθέσιμη κατευθείαν σε browser. Η κίνηση αυτή καθιστά την πτήση πάνω από τον πλανήτη πολύ πιο προσιτή, ακόμη και από υπολογιστές με «χαμηλές» τεχνικές προδιαγραφές.



Πώς αποκτά κανείς πρόσβαση και οι βασικές εντολές

Για να ενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία, ο χρήστης επισκέπτεται το earth.google.com, επιλέγει «Explore Earth» και στη συνέχεια ανοίγει το μενού «Tools», όπου πλέον υπάρχει επιλογή «Flight Simulator». Από εκεί, μπορεί να διαλέξει τύπο αεροσκάφους και σημείο εκκίνησης, είτε από προκαθορισμένα αεροδρόμια είτε από την τρέχουσα κάμερα πάνω στον χάρτη.

Ο χειρισμός γίνεται μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού, με τα βελάκια να αναλαμβάνουν τις βασικές κινήσεις και επιπλέον κουμπιά να ελέγχουν την ταχύτητα, την ανύψωση και τη στροφή. Προαιρετικά, υποστηρίζεται και joystick για πιο «σοβαρή» προσομοίωση, κάτι που κάνει τη λειτουργία ελκυστική και για fans των flight sims.



Από την Αθήνα στο Έβερεστ: χρήση για ταξίδια, εκπαίδευση και παιχνίδι

Ένα από τα highlights του νέου flight mode είναι ότι μπορεί να πετάξει ο χρήστης σχεδόν πάνω από οποιοδήποτε σημείο, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την κορυφή του Έβερεστ, ακολουθώντας την πραγματική τοπογραφία και τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί στο Google Earth.

Αυτό το καθιστά ιδανικό εργαλείο για εικονικό τουρισμό, εκπαιδευτικές περιηγήσεις, αλλά και προγραμματισμό πριν από ένα πραγματικό ταξίδι. Ταυτόχρονα, η εμπειρία λειτουργεί ως ένα «light» videogame μέσα στο τον browser, με καμπύλη δυσκολίας που αποδεικνύεται μεγαλύτερη από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.