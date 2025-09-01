Το «χωράφι» με τα ηλεκτρικά πατίνια «στοιχειώνει» το κέντρο της Αθήνας

Αν η «τακτοποίηση» που σχεδιάζεται για τα οχήματα κοινής χρήσης είναι αυτή που προωθούν οι εταιρείες διαχείρισης, τότε το πρόβλημα δεν θα λυθεί – θα διογκωθεί. Η συζήτηση γύρω από τα ηλεκτρικά κοινόχρηστα πατίνια και τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα έχει ανάψει, καθώς όλο και περισσότεροι τα χρησιμοποιούν σε αστικά κέντρα. Ωστόσο, η απουσία σαφούς πλαισίου δημιουργεί αδικίες και ερωτήματα.



Οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. και δικύκλων πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, συνεισφέροντας στα δημόσια ταμεία για τον χώρο που καταλαμβάνουν αλλά και για την κυκλοφορία τους στους δρόμους. Τι γίνεται όμως με τα οχήματα κοινής χρήσης που σταθμεύουν συχνά σε πεζοδρόμια, καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και κινούνται κανονικά στο οδικό δίκτυο; Ποιο είναι το αντίτιμο που δίνουν πίσω στην κοινωνία;

Το φωτορεπορτάζ του Flash, αποτυπώνει την ζοφερή πραγματικότητα

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Το ερώτημα είναι κρίσιμο: τι κερδίζει τελικά κάθε δήμος από τη λειτουργία τους και με ποιον μηχανισμό επιστρέφεται αυτό το όφελος στους δημότες; Εάν οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τον δημόσιο χώρο χωρίς αντίστοιχη ανταπόδοση, τότε έχουμε ένα ακόμη παράδειγμα ιδιωτικοποίησης του κέρδους και κοινωνικοποίησης του κόστους.

Η λύση δεν είναι η απαγόρευση. Η λύση είναι η διαμόρφωση κανόνων που θα διασφαλίζουν τη δίκαιη συμμετοχή όλων στις υποχρεώσεις. Με σαφείς χρεώσεις προς τις εταιρείες, με αυστηρούς κανόνες στάθμευσης και με μηχανισμούς ελέγχου ώστε τα έσοδα να επιστρέφουν στην πόλη.

Μέχρι τότε, οι δημότες δικαίως θα αναρωτιούνται: γιατί οι μεν πληρώνουν για να κινούνται στους δρόμους, ενώ οι δε χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο χωρίς ουσιαστική συμβολή; Η απάντηση δεν μπορεί να αργήσει, γιατί η αδικία γίνεται καθημερινά πιο ορατή.