Θεσσαλονίκη: Πέρα από κάθε φαντασία οι παραβάσεις όσων χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια

Κάθε όριο ξεπερνούν οι παραβατικές συμπεριφορές χρηστών ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως νεαρών, που κινούνται σε δρόμους και πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης βάζοντας σε κίνδυνο από τη μία τη σωματική τους ακεραιότητα και αυξάνοντας, από την άλλη, τις πιθανότητες ενός ατυχήματος.

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις είναι τα πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι, άλλος που θύμισε περισσότερο ακροβάτη αφήνοντας τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, η είσοδος σε μονόδρομο διακινδυνεύοντας μετωπική σύγκρουση με Ι.Χ., η προσπάθεια κάποιων να ανέβουν κράσπεδο πεζοδρομίου σαν να έχουν για όχημα μοτοσικλέτα ή άλλοι που νομίζουν πως διαθέτουν βάρκα διασχίζοντας τον Βαρδάρη σε στιγμές έντονης βροχόπτωσης.



Κι αν αυτές οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί στους δρόμους υπάρχουν και άλλες που καταγράφονται στα πεζοδρόμια και το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Οδηγοί πατινιών κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς κράνος ή ανακλαστικό γιλέκο, μη δίνοντας σημασία στο ότι ένα ξεκολλημένο πλακάκι μπορεί να τους ρίξει στο έδαφος ή οι ίδιοι να προκαλέσουν ατύχημα πέφτοντας σε κάποιον από τους περαστικούς.



Στο πλαίσιο της ευταξίας, οι έλεγχοι από την Διεύθυνση Τροχαίας και τη Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης είναι εντατικοί. Το 2024 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 4.416 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και βεβαιώθηκαν 1.472 παραβάσεις. Επίσης, στο πρώτο τετράμηνο του 2025 κόπηκαν συνολικά 675 κλήσεις. Οι 512 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους, άλλες 106 για μη ανακλαστικό ρουχισμό, δύο κλήσεις για χρήση κινητού, τρεις για μη χρήση φώτων, δεκαπέντε για έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης και 37 για μεταφορά επιβατών.



Όσον αφορά τα ατυχήματα έχουν καταγραφεί συνολικά 23 στην πόλη με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 26 ατόμων. Πιο πρόσφατο, η σύγκρουση δίκυκλου με πατίνι στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου και οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα τραυματισμένοι σε εφημερεύον νοσοκομείο.

