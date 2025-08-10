«Το δίχτυ»: Επιστρέφει με τον β’ κύκλο σε σενάριο που επιμελήθηκε ο Μανουσάκης πριν φύγει από τη ζωή

Καυτά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο στον β’ κύκλο της αστυνομικής - κοινωνικής σειράς «Το δίχτυ» του Μανούσου Μανουσάκη που επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 με έξι αυτοτελείς ιστορίες. Τα σενάρια, για τα οποία είχε εργαστεί ο ίδιος ο Μανουσάκης λίγο πριν φύγει από τη ζωή, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου. Τη σκηνοθεσία του β’ κύκλου αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της σειράς έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του σπουδαίου δημιουργού.

Το team

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας, η οποία καλείται να διαλευκάνει σημαντικές υποθέσεις. Την ομάδα απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς πλαισιώνουν οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγος της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος) και Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).

Από Μελίσσια μέχρι Πειραιά

Τα γυρίσματα της σειράς άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από το περασμένο Πάσχα. Ο βιομηχανικός χώρος, στα ΠΛΥΦΑ -το Πάρκο Πλεκτηρίων Υφαντηρίων Αθηνών- μεταμορφώθηκε και φέτος ώστε να στεγάσει τα γραφεία της Γενικής Ασφάλειας, ενώ γυρίσματα έγιναν σε διάφορες γειτονιές της Αττικής, από την Παιανία και την Αγία Παρασκευή έως τα Μελίσσια, τα Εξάρχεια, την Κυψέλη και σε καρνάγια στον Πειραιά.