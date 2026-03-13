Το Disney+ θέλει να γίνει TikTok με το δικό του περιεχόμενο και ανακοίνωσε το Verts

H Disney ανακοίνωσε τη λειτουργία Verts για το Disney+, μια νέα ροή κάθετων βίντεο στο στυλ του TikTok, για να ενισχύσει την ανακάλυψη περιεχομένου και την καθημερινή αλληλεπίδραση των χρηστών, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και τα mobile apps.



Πώς λειτουργούν τα Verts

Τα Verts εμφανίζονται με ένα νέο εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης της εφαρμογής (στο κάτω μέρος), προσφέροντας ατελείωτη ροή με σύντομα κλιπ από ταινίες και σειρές των Disney+, Hulu και ESPN. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τίτλους στη watchlist τους ή να μεταβούν απευθείας σε αναπαραγωγή του περιεχομένου τους, ενώ ένας προηγμένος αλγόριθμος προσαρμόζει το περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεων αυτών.

Τα Verts θα εστιάσουν αρχικά σε clips από τον υπάρχοντα κατάλογο παραγωγών και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περιεχόμενο από δημιουργούς-συνεργάτες, νέα formats και εξατομικευμένες εμπειρίες.



Ιστορικό και δοκιμές

Η λειτουργία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2026 στο πλαίσιο της έκθεσης CES, μετά από επιτυχημένες δοκιμές σε επιλεγμένους πελάτες του ESPN από τον Αύγουστο 2025. Η απόδοση του πειράματος αυτού έδειξε ότι ο μηχανισμός των Verts αύξησε την αλληλεπίδραση των χρηστών, κυρίως χάρη στον μηχανισμό προτάσεων.

Η Disney φαίνεται να ακολουθεί το Netflix (που προσφέρει το feed κάθετων videos από πέρυσι) και το TikTok, στοχεύοντας σε πιο νεαρές ηλικίες χρηστών.