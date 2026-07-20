Το e VITARA άμεσα διαθέσιμο με Suzuki Electric Bonus και τιμή 24.670 ευρώ

Ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοινώνει το νέο Suzuki Electric Bonus για το e VITARA, προσφέροντας όφελος 3.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του πρώτου ηλεκτρικού μοντέλου της Suzuki. Σε συνδυασμό με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το συνολικό όφελος για τον πελάτη φθάνει στα 6.000 ευρώ και η τιμή εκκίνησης του αυτοκινήτου διαμορφώνεται στα 24.670 ευρώ.

Η Suzuki και ο Όμιλος Σφακιανάκη παρουσιάζουν το νέο Suzuki Electric Bonus, που κάνει ακόμη πιο προσιτή την απόκτηση του νέου e VITARA, του πρώτου ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας. Το Suzuki Electric Bonus, ύψους 3.000 ευρώ, ισχύει άμεσα για όλες τις παραγγελίες του μοντέλου και συνοδεύει όλες τις εκδόσεις. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδυάσουν το όφελος αυτό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 6.000 ευρώ.

Η νέα εμπορική πολιτική καθιστά το Suzuki e VITARA ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Η βασική έκδοση ξεκινά πλέον από 24.670 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, ενώ η τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP-e διατίθεται από 30.670 ευρώ, τιμή που την καθιστά το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό τετρακίνητο επιβατικό αυτοκίνητο της αγοράς.

* Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν το SUZUKI Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

e VITARA: Το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Suzuki

Το νέο e VITARA σηματοδοτεί την είσοδο της Suzuki στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, παραμένοντας πιστό στις αξίες που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, όπως αξιοπιστία, πρακτικότητα, οικονομία και οδηγική απόλαυση. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία "High-Tech & Adventure", συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα και τις δυνατότητες ενός αυθεντικού SUV.

Η νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, που εξελίχθηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, συνεργάζεται με τις μπαταρίες τεχνολογίας LFP και το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης eAxle, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και άμεση απόκριση. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, το νέο ALLGRIP-e αξιοποιεί την πολυετή τεχνογνωσία της Suzuki στην τετρακίνηση, εξασφαλίζοντας αυξημένη πρόσφυση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή και επιφάνεια. Η γκάμα του e VITARA περιλαμβάνει εκδόσεις με μπαταρίες χωρητικότητας 49 kWh και 61 kWh, με συνδυασμένη αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα (WLTP), καλύπτοντας με άνεση τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις απαιτήσεις ενός ταξιδιού.

Από την έκδοση GL, ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: Σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, λειτουργία One Pedal Drive και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η κορυφαία έκδοση GLX προσθέτει, μεταξύ άλλων, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360°, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων.

Εγγύηση έως 10 χρόνια

Η εγγύηση Suzuki Care+, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των υβριδικών μοντέλων Suzuki στην ελληνική αγορά, είναι διαθέσιμη και για το νέο e VITARA. Έτσι, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας καλύπτεται με εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα (μέσω του προγράμματος Suzuki Care+).