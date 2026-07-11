Μία εβδομάδα με το αυτόματο Suzuki Vitara 110 PS 4x2

Όταν ακούς το όνομα «Vitara», το μυαλό σου πηγαίνει αυτόματα σε κάτι σκληροτράχηλο, αξιόπιστο, ένα αυτοκίνητο που έχει μεγαλώσει γενιές οδηγών. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι η τρέχουσα... έκδοσή του κυκλοφορεί ανάμεσά μας από το μακρινό 2015. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, η Suzuki το έχει φρεσκάρει αρκετές φορές για να το κρατήσει ζωντανό στον σκληρό ανταγωνισμό των σύγχρονων B-SUV. Αυτή τη φορά, η πιο πρόσφατη αναβάθμιση έφερε μια αλλαγή που τη ζητούσαμε καιρό: Ένα ολοκαίνουριο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.



Είχα τη δυνατότητα να ζήσω μαζί του για μία ολόκληρη εβδομάδα, στην προσθιοκίνητη (4x2) έκδοση με τον 1.400άρη Boosterjet κινητήρα και το 48V ήπιο υβριδικό σύστημα. Ήθελα να δω αν αυτό το νέο κιβώτιο μπορεί να δώσει ουσιαστική παράταση νιότης σε ένα μοντέλο που, κακά τα ψέματα, αρχίζει να δείχνει τα χρόνια του.

Το νέο αυτόματο κιβώτιο που άλλαξε τον χαρακτήρα του

Αν είχες οδηγήσει το προηγούμενο αυτόματο Vitara με το ρομποτιζέ κιβώτιο 6AGS, σίγουρα θα θυμάσαι εκείνα τα ενοχλητικά «κομπιάσματα» και τα «σκαλοπάτια» στις αλλαγές, που σε ανάγκαζαν να σηκώνεις το πόδι από το γκάζι για να εξομαλύνεις την κατάσταση. Ξέχασέ τα όλα αυτά. Η Suzuki άκουσε τα παράπονα και το αντικατέστησε με ένα κλασικό 6άρι αυτόματο κιβώτιο (6AT) με μετατροπέα ροπής. Η διαφορά στην καθημερινότητα είναι χαοτική. Από τα πρώτα μέτρα μέσα στην κίνηση της πόλης, ένιωσα τη ροή της δύναμης να μεταφέρεται στον δρόμο απόλυτα γραμμικά και βελούδινα. Οι σχέσεις αλλάζουν ακριβώς εκεί που πρέπει, χωρίς δισταγμούς.

Μάλιστα, αν χρειαστεί να προσπεράσεις γρήγορα σε έναν επαρχιακό δρόμο, το kickdown λειτουργεί άμεσα. Κατεβάζει σχέση χωρίς να το πολυσκεφτεί και, παραδόξως, το αυτόματο Vitara δείχνει να ολοκληρώνει τις προσπεράσεις πιο σβέλτα ακόμα και από την αντίστοιχη χειροκίνητη έκδοση. Υπάρχουν βέβαια και paddles πίσω από το τιμόνι για όποιον θέλει να πάρει τον έλεγχο, αν και το κιβώτιο προστατεύει τον κινητήρα και δεν θα σου επιτρέψει να «καρφώσεις» τη σχέση στον κόφτη. Αν έπρεπε να γκρινιάξω για κάτι στο ταξίδι, είναι ότι στον αυτοκινητόδρομο θα ήθελα μια 7η σχέση για να πέφτουν ακόμα περισσότερο οι στροφές.

Λιγότερα άλογα, αλλά με την ίδια ζωντάνια (και οικονομία)

Κοιτώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ίσως απογοητευτείς αρχικά. Ο γνώριμος 1.4 Boosterjet, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων Euro 6e-bis, έχασε μερικούς ίππους και «έπεσε» από τους 129 στους 110 ίπους.



Στην πράξη, όμως, δεν ένιωσα να μου λείπει δύναμη. Η ροπή των 235 Nm είναι εκεί από χαμηλά, και το 48βολτο mild hybrid σύστημα δίνει αυτό το απαραίτητο «πουσάρισμα» στο ξεκίνημα. Ο κινητήρας ακούγεται λιγότερο, καθώς οι χαμηλές στροφές λειτουργίας που επιβάλλει το αυτόματο κιβώτιο μειώνουν τον θόρυβο στην καμπίνα.

Και από κατανάλωση; Παρά το γεγονός ότι τα κλασικά αυτόματα κιβώτια τσιμπάνε συνήθως σε καύσιμο, το onboard computer μετά από επτά ημέρες μικτής χρήσης έγραψε 7,2 λίτρα/100 χλμ. Μια τιμή απόλυτα λογική και συγκρατημένη για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Στο δρόμο: Αγχολυτικό και άνετο, αλλά με κάποιους συμβιβασμούς

Η συμβίωση μαζί του είναι πραγματικά αγχολυτική. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, προσφέροντας εξαιρετική περιφερειακή ορατότητα, κάτι που εκτιμάς δεόντως στα στενά της πόλης. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με γνώμονα την άνεση, απορροφώντας τις περισσότερες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων χωρίς να «κοπανάει». Με 17,5 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, το δικίνητο Vitara δεν θα φοβηθεί να πατήσει σε βατούς χωματόδρομους ή να σκαρφαλώσει σε πεζοδρόμια.

Όταν όμως αποφασίσεις να ανεβάσεις ρυθμό σε μια διαδρομή με στροφές, θα αντιμετωπίσεις κάποιες κλίσεις από το αμάξωμα, ενώ το τιμόνι θα μπορούσε να έχει καλύτερη, πιο «ζωντανή» αίσθηση και πληροφόρηση. Δεν είναι φτιαγμένο για σπορ οδήγηση –άλλωστε το κιβώτιο δεν διαθέτει καν sport mode– αλλά για ασφαλείς, προβλέψιμες και ξεκούραστες μετακινήσεις. Στα θετικά να προσθέσω την αναβαθμισμένη σουίτα ασφαλείας, με το Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (DMS) να είναι πλέον εξαιρετικά ευαίσθητο (ίσως και λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελα, αφού σε «μαλώνει» με την παραμικρή απόσπαση προσοχής).

Η καμπίνα που προδίδει την ηλικία του

Αν εξωτερικά το Vitara παραμένει συμπαθητικό και επίκαιρο, περνώντας στο εσωτερικό έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα μιας σχεδίασης που μετράει δέκα χρόνια στην αγορά. Ναι, το πάνω μέρος του ταμπλό καλύπτεται από μαλακό πλαστικό και η συναρμογή είναι τόσο γεροδεμένη που νιώθεις ότι δεν θα τρίζει ποτέ. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δείχνει παρωχημένη, ειδικά αν τη συγκρίνεις με τον ψηφιακό κόσμο των σύγχρονων ανταγωνιστών του. Η νέα στάνταρ οθόνη αφής των 9 ιντσών προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, αλλά τα γραφικά της θυμίζουν προηγούμενη δεκαετία και η απόκρισή της στις εντολές είναι σχετικά αργή. Ευτυχώς, υπάρχουν ακόμα φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, κάτι που θεωρώ τεράστιο πλεονέκτημα εργονομίας.

Το μεγαλύτερο ίσως μειονέκτημα του Vitara εντοπίζεται στους χώρους. Για τους επιβάτες τα πράγματα είναι απλώς οριακά αποδεκτά για τα σημερινά δεδομένα των B-SUV. Ο χώρος αποσκευών, όμως, ανακοινώνεται από τη Suzuki στα 362 λίτρα – νούμερο μικρό για οικογενειακές ανάγκες, όταν ο ανταγωνισμός ξεπερνάει πλέον άνετα τα 400 λίτρα. Στην πράξη βέβαια, το τετραγωνισμένο του σχήμα και ο διπλός πάτος βοηθούν κάπως την κατάσταση, κάνοντάς το να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο.

Το ταμείο

Το αυτόματο Suzuki Vitara 4x2 ξεκινά από τα 24.180 ευρώ στην έκδοση GL+, πράγμα που σημαίνει μια επιπλέον χρέωση 1.700 ευρώ σε σχέση με το χειροκίνητο. Για την άνεση που προσφέρει, θεωρώ ότι τα αξίζει και με το παραπάνω. Αν προσθέσεις μάλιστα την κορυφαία αξιοπιστία της μάρκας και τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης έως τα 10 έτη (ή 200.000 χλμ.) μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, έχεις ένα πακέτο που αγοράζεις με το μυαλό και την κοινή λογική. Μπορεί να μην εντυπωσιάζει με την τεχνολογία της καμπίνας του και να υστερεί σε χώρους, παραμένει όμως ένας αειθαλής, τίμιος και πλέον εξαιρετικά άνετος σύντροφος για κάθε μέρα.

Υπέρ:

Εξαιρετικά ομαλή και πολιτισμένη λειτουργία του νέου αυτόματου κιβωτίου (6AT).

Πολύ μικρή επιβάρυνση στην κατανάλωση σε σχέση με το χειροκίνητο (7,2 λτ./100 χλμ.).

Ζωντανές ρεπρίζ και πιο γρήγορο προσπέρασμα χάρη στο άμεσο kickdown.

Μειωμένα επίπεδα θορύβου στο ταξίδι.

Γεροδεμένη κατασκευή, πλούσιος εξοπλισμός άνεσης/ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση.

Κατά:

Παρωχημένος σχεδιασμός καμπίνας που δείχνει τα χρόνια του.

Μέτρια γραφικά και σχετικά αργή απόκριση της οθόνης αφής 9 ιντσών.

Μικρός χώρος αποσκευών (362 λίτρα) για τα δεδομένα της κατηγορίας.