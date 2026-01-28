Το efood ενώνει δυνάμεις με Humanity Greece στηρίζοντας την Κοινωνική Κουζίνα στο κέντρο της Αθήνας

Το efood εγκαινιάζει μια νέα, ουσιαστική συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece, στηρίζοντας την Κοινωνική Κουζίνα που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2022 στο σπίτι της Humanity, στην καρδιά της Αθήνας. Στόχος της σύμπραξης είναι η κάλυψη μίας ολόκληρης ημέρας μαγειρέματος κάθε εβδομάδα, για έναν χρόνο, προσφέροντας περισσότερα από 400 φρέσκα vegan γεύματα εβδομαδιαίως σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας.

Η Κοινωνική Κουζίνα της Humanity Greece αποτελεί μια ζωντανή πρωτοβουλία αλληλεγγύης με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε ετήσια βάση, προσφέρει πάνω από 40.000 vegan γεύματα, ενώ διατηρεί ενεργό μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις κρίσης, από φυσικές καταστροφές έως κοινωνικά γεγονότα που απαιτούν άμεση υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών.

Η επιλογή των vegan γευμάτων αποτελεί μια συνειδητή πράξη συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Πρόκειται για μια προσέγγιση που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι προσβάσιμη σε όλους ανεξαρτήτως διατροφικών ή θρησκευτικών περιορισμών και ενισχύει μια καθολική και δίκαιη προσφορά τροφής.

Το μαγείρεμα πραγματοποιείται με zero-waste πρακτικές και αρχές κυκλικής οικονομίας, όπου καμία πρώτη ύλη δεν πάει χαμένη. Από τα κοτσάνια και τις φλούδες έως τα υπολείμματα, όλα αξιοποιούνται πλήρως ή οδηγούνται σε κομποστοποίηση μέσω ειδικών κάδων βιοαποβλήτων. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται οικολογικές συσκευασίες και ενεργειακά αποδοτικές μέθοδοι μαγειρέματος, καθιστώντας την Κοινωνική Κουζίνα πρότυπο σύγχρονης, βιώσιμης κοινωνικής προσφοράς.

Η δράση υλοποιείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Humanity Greece, ένα ανοικτό σπίτι όπου ο εθελοντισμός αποτελεί την καρδιά κάθε προσπάθειας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και διαδρομής συναντιούνται με κοινό σκοπό την προσφορά, αφιερώνοντας τον χρόνο και την ενέργεια τους για να μαγειρέψουν, να φροντίσουν και να σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπο. Μέσα από τη δύναμη της συλλογικότητας, η πράξη της προσφοράς μετατρέπεται σε πράξη αγάπης, αξιοπρέπειας και ελπίδας.

Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης Love Delivered του efood, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει την κοινωνία με πράξεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Σχετικά με το Love Delivered:

Το Love Delivered εκφράζει έμπρακτα το βασικό στόχο της εταιρείας να δίνει πίσω και να προσφέρει στην κοινωνία. Παράλληλα, μέσω ενεργειών Love Delivered στην πλατφόρμα, οι χρήστες του efood έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν μέσω της παραγγελίας τους σε επιλεγμένους σκοπούς.

Σχετικά με το efood:

Το efood αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά, το οποίο συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 21.000 καταστήματα, σε 100 πόλεις. Με βάση την τεχνολογία και την καινοτομία, από την έναρξη λειτουργίας του, αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του και διευρύνει τις κατηγορίες προϊόντων που διανέμει σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας του, καθημερινά. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα, με την ανάδειξή του στην πρώτη τριάδα στον θεσμό Best Places to Work. Έχει εντάξει την κοινωνική προσφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της και μέσω του προγράμματος Love Delivered, στηρίζει περισσότερους από 30 φορείς ετησίως και συνδράμει σε διαφορετικούς κοινωνικούς σκοπούς.