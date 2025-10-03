Το είδαμε και αυτό – Επιστήμονες κατασκεύασαν ρομπότ που περπατούν πάνω στο νερό

Μηχανικοί του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια κατάφεραν να φτιάξουν κάτι που μέχρι πρόσφατα είχαμε δει μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας: ρομπότ που μπορούν να περπατήσουν ή να κολυμπήσουν πάνω στο νερό. Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η ομάδα ανέπτυξε μια μέθοδο που ονομάζεται HydroSpread, η οποία επιτρέπει την κατασκευή ευέλικτων, λεπτών φιλμ απευθείας στην επιφάνεια του νερού. Με αυτόν τον τρόπο, τα ρομπότ μπορούν να κινούνται με ακρίβεια, ακόμη και χωρίς παραδοσιακούς κινητήρες ή μπαταρίες.

Πώς κατασκευάστηκαν τα ρομπότ

Η τεχνολογία βασίζεται σε πολύ λεπτά, εύκαμπτα φιλμ που αντιδρούν σε αλλαγές θερμοκρασίας ή φωτός. Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Advances, οι ερευνητές χρησιμοποιούν σταγόνες πολυμερούς που απλώνονται πάνω στο νερό, σχηματίζοντας ομοιόμορφα φύλλα. Μετά την πήξη, λέιζερ κόβει τα επιθυμητά σχήματα, όπως πτερύγια ή πόδια. Τα διπλά φιλμ που προκύπτουν κινούνται όταν θερμανθούν, επιτρέποντας στα ρομπότ να κολυμπούν ή να «περπατούν» στην επιφάνεια του νερού. Με την απευθείας δημιουργία πάνω στο νερό, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος καταστροφής των ευαίσθητων υλικών και ανοίγουν νέες δυνατότητες για σύνθετα σχέδια.

Οι δύο τεχνολογίες για «περπάτημα» και «κολύμβηση»

Για να αποδειχθεί η λειτουργικότητα της μεθόδου, η ομάδα δημιούργησε δύο πρωτότυπα: το HydroFlexor που κολυμπά με κινήσεις πτερυγίων και το HydroBuckler που «περπατάει» με πόδια εμπνευσμένα από έντομα. Η κίνηση προκαλείται απλώς από τη θέρμανση των φιλμ. Μελλοντικά, οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια, ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία ή μαγνητικά πεδία, φέρνοντας πιο κοντά την ιδέα της αυτονομίας.

Οι επιστήμονες δοκίμασαν διαφορετικά πολυμερή και υγρά υποστρώματα, αποδεικνύοντας ότι η μέθοδος λειτουργεί με μεγάλη ποικιλία υλικών. Η σταθερότητα και η αξιοπιστία της κίνησης είναι καθοριστικής σημασίας για τα ευέλικτα ρομπότ, καθώς αυτά χρειάζονται επαναληψιμότητα για πρακτική χρήση. Η νέα τεχνική ανοίγει τον δρόμο για ρομπότ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες περιβάλλοντος σε λίμνες και ποτάμια, να βοηθήσουν σε αποστολές διάσωσης σε πλημμυρισμένες περιοχές, ακόμα και να υποστηρίξουν ιατρικές συσκευές που αγκαλιάζουν ευαίσθητους ιστούς ή όργανα.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον

Το μέλλον των μαλακών ρομπότ πάνω στο νερό φαντάζει συναρπαστικό, με εφαρμογές από την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία, μέχρι τη δημιουργία ευέλικτων τεχνολογικών λύσεων. Με τη HydroSpread, τα ευαίσθητα, αλλά λειτουργικά ρομπότ σταδιακά βγαίνουν από τα εργαστήρια και μπορούν να δράσουν με τρόπους που έως τώρα θεωρούνταν αδιανόητοι.