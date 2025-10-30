Το #elladadynati του Δένδια και οι «μικρές ανακωχές» του Πενταγώνου

Είχε μια αύρα από τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων ή κάτι τέτοιο. Η υπερπαραγωγή στο Πεντάγωνο για την παρουσίαση της βιοκλιματικής πρόσοψης είχε την προσωπική «υπογραφή» του Νίκου Δένδια.

Και τι εννοώ;

Αυτή είναι η «κάρτα» στο stream που έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας- στον προσωπικό του λογαριασμό παρακαλώ -στο youtube. Και κάτω δεξιά το hashtag #elladadynati που αν θυμάμαι καλά είναι το βασικό εκλογικό σύνθημα του κ. Δένδια για τη διεκδίκηση του σταυρού στα νότια προάστια.

Μπορεί η χθεσινή εκδήλωση να μην είναι Καραμανλή και Σαμαρά (ήταν εκεί όμως ένας πολύ δικός τους άνθρωπος, ο Μανώλης Μητσιάς) αλλά είχε πολλές «μικρές ανακωχές». Γιατί στον προαύλιο χώρο του Πενταγώνου είδαμε πρόσωπα που τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων και εκατέρωθεν αιχμών. Μητσοτάκης, Βενιζέλος, Χάρης Δούκας ακόμα και τον «εξαφανισμένο» Βαγγέλη Μεϊμαράκη είδε ο φωτογραφικός φακός.

Εκεί όλο το υπουργικό συμβούλιο αλλά και ο Πάνος Καμμένος που δεν τα χάνει αυτά εννοείται.

Όσο για τον Μητσοτάκη και τον Δένδια; Λέξη δεν κράτησαν μέσα τους όλη την ώρα των εντυπωσιακών δρώμενων.

Κώστας Καραμανλής, Νίκος Δένδιας

Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας

Ευάγγελος Βενιζέλος και Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο Πάνος Καμμένος με τη σύζυγό του Έλενα Τζούλη

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Κώστας Βαρώτσος

Ο Μανώλης Μητσιάς

Φωτογραφίες Eurokinissi