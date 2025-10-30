Μητσοτάκης-Δένδιας: Από την ένταση στην ενότητα στο Πεντάγωνο - Τα σχέδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Με ενέσεις ηθικού ύστερα από μία δύσκολη εβδομάδα για την κυβέρνηση έμοιαζαν τα μηνύματα, που εξέπεμψε χθες ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Να είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στην αίσθηση του καθήκοντος παρά τις καιρικές δυσκολίες..ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας» διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία περίοδο, που το κρίσιμο εκλογικό ορόσημο αχνοφαίνεται στον ορίζοντα.

Άλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έκρυβαν την ικανοποίηση τους από την ειρηνική εξέλιξη της μαθητικής παρέλασης με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει με νόημα ότι οι πολίτες δίνουν την καλύτερη απάντηση γυρνώντας την πλάτη «στην τοξικότητα και τη μιζέρια, που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι».

Καλή ατμόσφαιρα μετά το «ηλεκτρισμένο» κλίμα

Και τα καλά νέα για το κυβερνών κόμμα συνεχίστηκαν και χθες το απόγευμα κατά την ομολογουμένως υψηλού συμβολισμού, όσο και φαντασμαγορική τελετή για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου διά χειρός του επιφανούς εικαστικού, Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Το «παρών» έδωσε το όλον της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σύμπαν το Μέγαρο Μαξίμου, η συντριπτική πλειοψηφία των Υπουργών, αλλά και δεκάδες βουλευτές σε μία ισχυρή παράσταση ενότητας σε μία περίοδο, που δεν έλειψαν οι εσωκομματικές αναταράξεις.

Το παράδειγμα έδωσαν εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας . Κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον, μιλούσαν συνεχώς μεταξύ τους και τα χαμόγελα περίσσευαν μόλις λίγες ημέρες μετά την απουσία του Υπουργού Άμυνας από τη Βουλή και το πινγκ πονγκ ανάμεσα σε Μέγαρο Μαξίμου και Πεντάγωνο σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Φωτ. Eurokinissi

Διαγωνισμός και γιατί όχι δωρητής για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Μάλιστα, η κοινή αναφορά και των δύο στην επόμενη ημέρα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κατέδειξε πως αμφότεροι βρίσκονται πλέον στην ίδια σελίδα, ως προς την ανάδειξή του. Ο Υπουργός Άμυνας προανήγγειλε την προκήρυξη διαγωνισμού κάνοντας λόγο για «σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς», ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε πως το Μνημείο θα αποκτήσει «τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο διαγωνισμός μπορεί να τρέξει γρηγορότερα σε περίπτωση, που υπάρξει δωρητής, ενώ η κυοφορούμενη παρέμβαση μπορεί να εκτείνεται από μία γενναία συντήρηση έως μία μερική ανακατασκευή. Πιθανό είναι, επίσης, να προκριθεί και μία καλαίσθητη περίφραξη, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος έχει ταλαιπωρηθεί ιδίως τα τελευταία 15 χρόνια.

Χθες στο Πεντάγωνο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός, Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι Αναπληρωτές Υπουργοί, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Γιάννης Βρούτσης, ο Μάκης Βορίδης, ο Βαγγέλης Μειμαράκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μιχάλης Κατρίνης.