Άγνωστος Στρατιώτης: Σχέδιο για την ανάδειξη και συντήρησή του – Ποιοι συμμετέχουν στην επιτροπή

Σε μια κοινή πρωτοβουλία για τη θωράκιση και την αισθητική αναβάθμιση του Άγνωστου Στρατιώτη, του πλέον εμβληματικού εθνικού μνημείου προχώρησαν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Νίκου Δένδια και της Λίνας Μενδώνη, συγκροτείται ειδική Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή με αντικείμενο την ανάδειξη και τη συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η σύνθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από στελέχη των δύο υπουργείων, στρατιωτικούς και εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, διασφαλίζοντας τόσο την τεχνική αρτιότητα όσο και την ιστορική συνέπεια των επεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, την Επιτροπή απαρτίζουν:

Πρόεδρος: Αντώνιος Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μέλη:

-Ο Αντιστράτηγος Ιωάννης Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ.

-Η Κωνσταντίνα Σιούντρη, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής (ΥΠΠΟ).

-Η Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΥΠΠΟ).

-Ο Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ και διεθνώς αναγνωρισμένος εικαστικός (δημιουργός του «Δρομέα»).

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

Η θητεία της Επιτροπής ορίστηκε σε έξι μήνες, γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση της κυβέρνησης για άμεση δρομολόγηση των μελετών και των απαραίτητων εργασιών.

Στόχος της Μικτής Επιτροπής είναι να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση του μνημείου και να εισηγηθεί παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο τη δομική του συντήρηση όσο και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, στον οποίο χτυπά η καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Το χρονικό της «θεσμικής Βαβέλ» για τη φροντίδα του μνημείου

Η νέα Επιτροπή, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο εικαστικός Κώστας Βαρώτσος, στοχεύει να βάλει οριστικό τέλος στην απαξίωση του Άγνωστου Στρατιώτη τα τελεταία χρόνια. Το μνημείο, το ιερότερο σύμβολο της Ελληνικής Δημοκρατίας, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μιας «Βαβέλ» αρμοδιοτήτων. Η απουσία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για τη διαχείρισή του επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα «γκρίζο» τοπίο μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Βουλής των Ελλήνων και του Δήμου Αθηναίων.

Κομβικό σημείο στην πρόσφατη ένταση υπήρξε η διαγραφή των ονομάτων των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών από το πλακόστρωτο μπροστά από το μνημείο. Η κίνηση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων να σβήσουν τα ονόματα λίγες ώρες μετά τη συγγραφή τους με κόκκινη μπογιά προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση και ο Δήμος επιδόθηκαν σε ένα «ping-pong» ευθυνών, αναδεικνύοντας την έλλειψη ενιαίου συντονισμού σε έναν χώρο που απαιτεί ύψιστο σεβασμό.

Μολότοφ και «ορφανές» αρμοδιότητες

Η τριβή μεταξύ των φορέων δεν περιορίστηκε στα ονόματα. Για χρόνια, η ευθύνη του χώρου παρέμενε ασαφής. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την εποπτεία της Προεδρικής Φρουράς, η Βουλή θεωρεί το μνημείο προέκταση του περιβόλου της, ενώ ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της πλατείας. Αυτό το κενό έγινε εμφανές στις περιπτώσεις επιθέσεων με μολότοφ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Οι φθορές στα μάρμαρα και η αιθάλη από τις εκρήξεις συχνά παρέμεναν για ημέρες, καθώς οι υπηρεσίες δυσκολεύονταν να αποφασίσουν ποια έχει την αρμοδιότητα της άμεσης αποκατάστασης.