Το επίσημο App του Λευκού Οίκου είναι γεγονός

Η κυβέρνηση Τραμπ κυκλοφόρησε την επίσημη εφαρμογή "The White House App" για iOS και Android, δίνοντας υποσχέσεις για "άμεση επικοινωνία" με τον Λευκό Οίκο και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο "χωρίς φίλτρα".



Τι προσφέρει η εφαρμογή

Το app λειτουργεί ως κεντρικό hub για τα πάντα. Φέρει τις επίσημες ανακοινώσεις: δελτία Τύπου, ζωντανές μεταδόσεις, φωτογραφικά άλμπουμ και ενημερώσεις για νέα. Στις διάφορες καρτέλες του, ο επισκέπτης μπορεί να βρει νέα, ενημερώσεις για πτώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και τις αναρτήσεις που γίνονται από τα επίσημα κανάλια του Λευκού Οίκου στα social media.

H ενότητα των νέων παρουσιάζει επιλεκτικά άρθρα υπέρ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και δεν υπάρχει πραγματική αλληλεπίδραση για απαντήσεις των χρηστών.



Ανησυχίες ασφαλείας και παρακολούθησης

Ανάλυση του κώδικα από researcher (Thereallo) αποκάλυψε πως η εφαρμογή καταγράφει την τοποθεσία του χρήστη κάθε 4,5 λεπτά, αποθηκεύοντας τα δεδομένα του σε έναν τρίτο server.

Μάλιστα, ειδικοί σημειώνουν πως ο τρόπος που έχει φτιαχτεί η εφαρμογή είναι επικίνδυνος για να διαρρεύσουν δεδομένα και να πέσουν σε χέρια τρίτων. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την εφαρμογή σε video, λέγοντας πως θα προσφέρει "άμεση πρόσβαση σε ενημερώσεις από τον αγαπημένο σας Πρόεδρο", θέτοντας ως στόχο την άμεση επικοινωνία και την παράκαμψη των παραδοσιακών media.