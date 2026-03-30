Ελληνοαμερικανική συνεργασία στην τεχνολογία - Στο επίκεντρο νέα data centers στην Ελλάδα

Σημαντικές προοπτικές για την ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση του Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, με τον Μαικλ Κρατσιο, Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου και σύμβουλο του Προέδρου σε θέματα τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η προοπτική ανάπτυξης νέων data centers στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Google και η Amazon, οι οποίες συγκαταλέγονται στους βασικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς cloud και υποδομών δεδομένων.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών από αμερικανικές εταιρείες όπως η Nvidia και η AMD, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ελλάδας και να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην τεχνολογική σκακιέρα

Η Ελλάδα φαίνεται να ενισχύει τη θέση της ως περιφερειακός κόμβος τεχνολογίας και δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της καινοτομίας.

Η εξέλιξη των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.