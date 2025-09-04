Φάρμακο μειώνει κατά 14% τον κίνδυνο νέου εμφράγματος σε σχέση με την ασπιρίνη

Σε νέα μελέτη αναφέρεται ότι η κλοπιδογρέλη, ένα φάρμακο που δρα εμποδίζοντας τα αιμοπετάλια να κολλάνε μεταξύ τους, φαίνεται να μειώνει περισσότερο τον κίνδυνο νέου εμφράγματος ή εγκεφαλικού σε σχέση με την ασπιρίνη, χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων αιμορραγιών.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, η διαπίστωση αυτή προέρχεται από μια εκτενή μετα-ανάλυση, όπου συγκεντρώθηκαν επτά μεγάλες κλινικές μελέτες με σχεδόν 29.000 ασθενείς. Σχεδόν οι μισοί έλαβαν ασπιρίνη, ενώ οι υπόλοιποι κλοπιδογρέλη ως μακροχρόνια μονοθεραπεία. Η παρακολούθηση των ασθενών για περισσότερα από πέντε χρόνια έδειξε ότι η δεύτερη ομάδα είχε σημαντικά λιγότερα σοβαρά καρδιαγγειακά ή εγκεφαλικά επεισόδια, με το ποσοστό μείωσης να φτάνει περίπου το 14%. Το εντυπωσιακό είναι ότι το όφελος αυτό καταγράφηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε διαφορετικούς σωματότυπους και εθνοτικές καταβολές.

Η κλοπιδογρέλη ήδη στο μικροσκόπιο των γιατρών

Η κλοπιδογρέλη, που διατίθεται με την εμπορική ονομασία Plavix, δεν είναι καινούργια. Χρησιμοποιείται ευρέως μετά από έμφραγμα ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κυρίως βραχυπρόθεσμα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023 βρέθηκε ανάμεσα στα 50 πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Μέχρι σήμερα, όμως, η μακροχρόνια χρήση της σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο δεν είχε μπει στο επίκεντρο των διεθνών οδηγιών, παρά μόνο ως εναλλακτική, όταν κάποιος δεν μπορούσε να λάβει ασπιρίνη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα οφέλη της κλοπιδογρέλης εμφανίζονται ακόμη και σε πληθυσμούς που μέχρι σήμερα θεωρούνταν λιγότερο ανταποκρινόμενοι, όπως τα άτομα ανατολικοασιατικής καταγωγής. Αυτή η συνέπεια στα αποτελέσματα καθιστά το φάρμακο μοναδικό, καθώς μέχρι στιγμής καμία άλλη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή δεν έχει δείξει τόσο ξεκάθαρα ότι ξεπερνά την ασπιρίνη, χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ήδη προτείνει τη χρήση της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο, επειδή έχει αποδειχθεί πιο αποδοτική από την ασπιρίνη. Ωστόσο, για τη στεφανιαία νόσο οι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες παραμένουν επιφυλακτικές. Η νέα μετα-ανάλυση που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Lancet, ενισχύει τις φωνές που ζητούν αλλαγή σε αυτό το πλαίσιο.

Γιατί τα δεδομένα για την ασπιρίνη θεωρούνται ξεπερασμένα

Όσοι λαμβάνουν ασπιρίνη καλούνται να συζητήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους πριν προχωρήσουν σε αλλαγή φαρμάκου. Η ασπιρίνη εξακολουθεί να έχει κρίσιμο ρόλο στην άμεση αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος, ενώ η ευκολία και το χαμηλό κόστος της εξηγούν γιατί χρησιμοποιείται τόσο εκτεταμένα.

Το συμπέρασμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο επαναξιολόγησης: η ασπιρίνη μπορεί να παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά η κλοπιδογρέλη δείχνει να είναι ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική επιλογή για τη μακροχρόνια προστασία των καρδιοπαθών. Με τα νέα δεδομένα στο τραπέζι, η ιατρική κοινότητα καλείται να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές και να αποφασίσει αν ήρθε η ώρα να αλλάξει ο «κανόνας» της καθημερινής ασπιρίνης.