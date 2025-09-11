Μεγάλη προσοχή: Αυξημένη πίεση στην παιδική ηλικία ίσον πρόωρος θάνατος στην ενήλικη ζωή

H αυξημένη πίεση του αίματος ενός παιδιού μπορεί να προμηνύει κινδύνους στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα. Ερευνητές που μελέτησαν σχεδόν 38.000 παιδιά διαπίστωσαν ότι όσα είχαν υψηλότερες μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στην ηλικία των 7 ετών παρουσίασαν μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα από καρδιαγγειακά αίτια γύρω στα 50 τους χρόνια. Το εύρημα θεωρείται ανησυχητικό, καθώς τα ποσοστά υπέρτασης στα παιδιά αυξάνονται συνεχώς.

Κίνδυνος στην παιδική ηλικία, θάνατος δεκαετίες αργότερα

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA, έδειξε πως ακόμη και μια μέτρια αύξηση της πίεσης από μικρή ηλικία αρκεί για να επηρεάσει την υγεία δεκαετίες αργότερα. Μάλιστα, όσα παιδιά βρέθηκαν στο ανώτερο 10% των τιμών για την ηλικία, το φύλο και το ύψος τους είχαν 40% έως 50% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από καρδιοπάθειες. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν τη συσχέτιση «απρόσμενη», αλλά και ενδεικτική της σημασίας της πρόληψης.

Η υπέρταση είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό στους ενήλικες, αλλά οι μακροπρόθεσμες συνέπειες όταν ξεκινούν από την παιδική ηλικία δεν είχαν αποτυπωθεί τόσο καθαρά μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη εργασία, που παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για σχεδόν μισό αιώνα, ενισχύει την ανάγκη να ελέγχεται συστηματικά η πίεση ακόμη και σε μικρά παιδιά, κάτι που συχνά παραβλέπεται στις παιδιατρικές εξετάσεις.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, για τις ανάγκες της μελέτης, τα παιδιά εξετάστηκαν στην ηλικία των 7 ετών και οι μετρήσεις τους ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας. Όσα βρίσκονταν στο φυσιολογικό εύρος είχαν χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ εκείνα με «ανεβασμένη» πίεση ή διάγνωση υπέρτασης παρουσίασαν σαφώς αυξημένες πιθανότητες καρδιαγγειακής θνησιμότητας αργότερα. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις από τον μέσο όρο συνδέθηκαν με 13% έως 18% υψηλότερο κίνδυνο, στοιχείο που δείχνει πόσο ευαίσθητος δείκτης είναι η παιδική αρτηριακή πίεση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μετρήσεις έγιναν μόνο μία φορά και ότι το δείγμα αφορούσε κυρίως λευκά και μαύρα παιδιά, αλλά τα δεδομένα δεν παύουν να είναι ανησυχητικά. Υπενθυμίζουν ότι η υγεία της καρδιάς δεν διαμορφώνεται ξαφνικά στην ενηλικίωση, αλλά χτίζεται από τα πρώτα χρόνια ζωής. Επομένως, η τακτική παρακολούθηση της πίεσης μπορεί να αποτρέψει σοβαρά προβλήματα αργότερα.

Το δίπτυχο διατροφή και άσκηση είναι η μοναδική θεραπεία

Η παιδική υπέρταση συνδέεται συχνά με παράγοντες όπως παχυσαρκία, κακή διατροφή και έλλειψη άσκησης. Η αύξηση της καθιστικής ζωής και της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφών εντείνει το πρόβλημα για τους αυριανούς ενήλικες, καθιστώντας επιτακτική την ενημέρωση των γονέων. Ακόμη κι αν ένα παιδί φαίνεται υγιές, μια απλή μέτρηση πίεσης μπορεί να αποκαλύψει κινδύνους που δεν είναι ορατοί.