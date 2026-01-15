To Geely EX5 τώρα από €26.990 και ετοιμοπαράδοτο

Το Geely EX5 αποτελεί τη νέα, δυναμική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, προσφέροντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον.

Ο κομψός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα και τις υψηλές επιδόσεις, το αναδεικνύουν σε σημείο αναφοράς για την κατηγορία του. Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της Geely. Το Geely EX5 εξοπλίζεται με ολοκληρωμένη σουίτα ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ασφαλείας, όπως προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πολλαπλούς αερόσακους και ενισχυμένη δομή αμαξώματος. Η προστασία οδηγού και επιβατών βρίσκεται στο επίκεντρο, προσφέροντας σιγουριά σε κάθε μετακίνηση.

Το νέο Geely EX5 προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως:

• Βραβευμένο σχεδιασμό Red Dot

• Προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που βασίζεται στην πλατφόρμα GEA και τον 11-σε-1 ηλεκτροκινητήρα του - τον πιο αποδοτικό, ισχυρό και ελαφρύ της κατηγορίας του

• Μπαταρία Short Blade τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), με αυτονομία 430 χιλιόμετρα (πρότυπο WLTP), δυνατότητα φόρτισης 30%-80% σε μόλις 20 λεπτά, σχεδιασμένη για απροβλημάτιστη λειτουργία για 1.000.000 χιλιόμετρα

• Κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων τόσο από το Euro NCAP όσο και από το Australian NCAP

• Δυναμικές επιδόσεις με απόδοση ισχύος 218 PS και επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα

• Εσωτερικοί χώροι, άνεση και ποιότητα ανώτερης κατηγορίας

• Πλήρως εξοπλισμένο, με μοναδικά premium χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό

• 6 χρόνια εγγύηση για το σύνολο του αυτοκινήτου, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης

Μια πρόταση αγοράς που αλλάζει τα δεδομένα

Ετοιμοπαράδοτο και με τιμή από €26.990 αποκλειστικά για την έκδοση Geely EX5 Pro, η πρόταση της Geely αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς.